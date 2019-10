Dem Laien geben die Zahlen Rätsel auf: 8 x 4 oder 6 x 3? Poolexperten wissen aber sofort, was gemeint ist. Denn üblicherweise bauen Schwimmbadbau-Fachunternehmen private Pools in diesen exakt metrischen Dimensionen – zumindest dann, wenn der Kunde ein Rechteckbecken wählt.



Der Pool ist von fast allen Räumen des Hauses einsehbar. (Foto: SSF.Pools by Klafs)



Diese geraden Maße sind also ein bewährter Standard der Branche, der fast immer eine gute Empfehlung ist. Aber eben nur fast immer: Wenn der Bauherr, wie bei diesem Projekt, als Material für die Beckenumrandung besonders großformatige Steinplatten wählt und zudem will, dass alle Platten exakt die gleichen Dimensionen haben, dann sind Poolsysteme gefragt, die eben auch ein individuelles, zentimetergenaues Abweichen von diesen tradierten Werten ermöglichen. Wenn der Bauherr dann auch noch die Vorzüge eines Kunststoff-Einstückbeckens nutzen will – wie die schnelle Bauzeit und die gute Planbarkeit des Projekts, weil das Becken komplett einbaufertig inklusive Rollladenabdeckung genau zum gewünschten Zeitpunkt auf der Baustelle ankommt –, sind ganz besondere Beckenkonzepte gefragt.

„Mit unserem POOL ONE-Beckensystem können wir die Maße auf den Zentimeter genau an die Gegebenheiten vor Ort anpassen – und konnten so auch diesen alles andere als alltäglichen Wunsch erfüllen“, erklärt Florian Weerts von SSF.Pools by Klafs, der das Projekt für die Poolexperten der Klafs Unternehmensgruppe betreut hat. Weerts: „Ein weiterer Vorteil: Bei diesem Poolsystem sind auch ganz individuelle Treppenkonzepte möglich.“

Und diese Vorzüge hat das bsw-Mitglied SSF.Pools by Klafs bei diesem Projekt konsequent genutzt. So ist das Becken in diesem Fall eben nicht wie üblich 4 m, sondern exakt 4 m und 5 cm breit – und auch in der Länge misst es nicht wie gewohnt 9 m, sondern 9 m und 5 cm. „Wenige Zentimeter, die aber ganz wichtig waren, um die von den Bauherren gewünschte perfekte Symmetrie zu erreichen“, rechnet Weerts vor.



DIe Größe der Steinplatten bestimmt bei diesem Pool die Abmessungen. (Foto: SSF.Pools by Klafs)



Auch die Treppe weicht deutlich von bekannten Lösungen ab: Zwei 1 m breite und 30 cm tiefe Stufen führen auf ein Podest, das erst 30 cm als Stufe, dann als halb so breite und 90 cm lange Sitzfläche ausgebildet ist. Nach diesem Podest führen drei weitere Stufen auf den Boden des 1,50 m tiefen Pools. „Damit die Bauherren ihren maßgeschneiderten Pool auch wie gewünscht optimal zum sportlichen Schwimmtraining nutzen können, haben wir eine besonders leistungsstarke, zweistrahlige Gegenstromanlage in das Becken integriert“, erklärt Weerts. Wichtig war den Bauherren auch eine einfach und komfortabel zu bedienende Technik. Deshalb hat SSF.Pools by Klafs ein vollautomatisches System installiert, das sich ganz bequem über einen Touchscreen im Wohnbereich bedienen lässt.



Gerade Linien und schlichte Eleganz dominieren Haus und Pool. (Foto: SSF.Pools by Klafs)



Auch in Sachen Wasserstand ist das Maßbecken absolut auf der Höhe der Zeit: Der extraflache Skimmer aus Edelstahl sorgt für einen besonders hohen Wasserstand. „So verschmilzt die Wasserfläche aus einiger Entfernung optisch mit der Umgebung des Beckens“, so Weerts weiter. Ein wichtiger Punkt. Schließlich besteht die zum Pool hin gewandte Seite des zweigeschossigen Wohnkubus fast vollständig aus Glas, sodass die Bauherren das verführerisch blau glitzernde Wasser immer im Blick haben.



Auch nachts bilden Haus und Pool eine harmonische Einheit. (Foto: SSF.Pools by Klafs)



Planung & Realisierung



– Pool und Technik –





– Rollladenabdeckung –





– Architektur –

pier 7 architekten GmbH

40239 Düsseldorf

Tel.: 0211/954 33 050