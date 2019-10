Mit verschiedenen Wassertiefen

„Wir kannten den Bauherrn schon länger, weil er einen fast 30 Jahre alten kleinen Pool auf seinem Grundstück hatte, an dem wir in den vergangenen Jahren immer mal wieder kleinere Wartungsarbeiten durchgeführt haben“, berichtet Marc Birgen, General Manager bei dem Schwimmbadbau- und Wellnessunternehmen Instal-Fit in Luxemburg.



Außergewöhnlich: Dieser Pool hat drei verschiedene Wassertiefen.



Das Unternehmen ist bereits seit 40 Jahren erfolgreich in der Branche unterwegs und zudem Mitglied im Bundesverband Schwimmbad & Wellness (bsw) und Partner der bsw-Qualitätsgemeinschaft „Pool Plus“. Dann plante der Kunde, die Terrassenlagen rund um das Haus inklusive der Zufahrt zu dem weitläufigen Grundstück komplett neu zu gestalten. Dadurch wurde räumlich auch die Möglichkeit geschaffen, den alten Pool mit den Maßen 6 m x 3,50 m gegen eine neue großzügige Schwimmbadanlage zu tauschen.



Von einer Flachwasserzone mit 20 cm Wassertiefe, bis zu 2 Metern Wassertiefe lässt dieser Pool keine Wünsche offen.



„Der Kunde hatte eine Vielzahl sehr individueller Vorstellungen von seinem neuen Pool, insbesondere was die Maße, das Überlaufsystem oder die unterschiedlichen Wassertiefen betraf“

erinnert sich der Poolexperte Marc Birgen. Nach einigen konstruktiven Gesprächen entschieden sich die Bauherren für ein maßgeschneidertes Überlaufbecken von Niveko.



Der Pool hat eine innenliegende Einstiegstreppe.



Wie gewünscht gibt es vor der innenliegenden Einstiegstreppe eine schmale Flachwasserzone mit nur 20 cm Wassertiefe. Danach schließt sich ein 5 m langer Beckenbereich mit einer Wassertiefe von 1,40 m an. Und nach einer rund 2 m langen Beckenbodenschräge beginnt dann ein 5 m langer Poolbereich mit 2 m Wassertiefe. Mit der Beratung und der schnellen und problemlosen Installation der Schwimmbeckenanlage durch das Unternehmen Instal-Fit waren die Besitzer des neuen Pools sehr zufrieden. „Die endgültige Entscheidung fiel Ende des Jahres und schon ab dem Beginn der nächsten Sommersaison konnten wir das Becken mit allen unseren Wünschen voll und ganz genießen“, resümieren die Bauherren stolz.



Die Rollladenabdeckung des Pools schützt und spart Energie.





Planung & Realisierung



– Schwimmbadbau (Niveko-Profipartner) –





– Schwimmbecken –