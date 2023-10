Der Bauherr war von dem weiten Blick über die Berge der Schwäbischen Alb sofort fasziniert. Dies gab schnell den Ausschlag, das Grundstück zu erwerben und hier sein neues Haus inklusive Poolanlage mit ungehindertem Albblick zu errichten.

Die traumhafte Aussicht über die Schwäbische Alb faszinierte den Bauherrn sofort. (Foto: Tom Philippi)

Mit der Bauleitung hat der Bauherr das Planungsbüro Kazmaier, Zimmermann & Team aus Stuttgart beauftragt und für die schwimmbadtechnischen Arbeiten wurde die Firma SHS Schmierer aus Fellbach hinzugezogen. In mehreren Beratungsgesprächen haben alle Beteiligten ein Konzept für eine Poolanlage auf der Terrasse entwickelt. Um den Wunsch des Bauherrn nach einem Becken aus Ortbeton zu erfüllen, hat man die Firma Meyer Bauabdichtung mit ins Boot geholt. Das Unternehmen ist auf die Abdichtung von Schwimmbecken, aber auch sonstige Flächen aller Art spezialisiert.

Bau des Beckenkörpers

Der Beckenkörper wurde sandgestrahlt, dann gespachtelt und mit dem Meyer-Pren-Abdichtungssystem mehrlagig ausgekleidet. Meyer-Pren ist ein zweikomponentiges Reaktionsharz aus Polyurethan, das in einem Guss auf sämtliche Materialien, wie Beton, Putz, Metall oder Kunststoff, aufgetragen wird. Die Beckenoberfläche ist völlig naht- und fugenlos. Die Abdichtung kommt ohne Füllstoffe und fast ohne Weichmacher aus, bleibt auch langfristig hochelastisch und ist umweltfreundlich, da keine Bestandteile ausgewaschen werden können. Im Bereich von Einbauteilen werden keine Gewebeeinlagen oder Flansche benötigt, und das Material kann sowohl für waagerechte als auch senkrechte Flächen eingesetzt werden.

Zum Schluss wurde der Pool dann mit Fliesen ausgekleidet. Das 10 x 4 m große Becken ist mit zwei Skimmern und einer schmalen Einstiegstreppe ausgestattet. Ein Betonblock im Becken wird von den Schwimmern als Sitz- und Ruheplatz nach dem Schwimmen genutzt.

Beckenausstattung

Zur Beckenausstattung gehören eine Gegenstromanlage und LED-RGB-Scheinwerfer aus dem Programm von Hugo Lahme. In einem Betonblock am Beckenrand sind weitere Attraktionen untergebracht: ein von SHS Schmierer konstruiertes Wasserspiel mit zwei Fontänen und einem Nackenschwall für die intensive Hydromassage. Auf der Rückseite des Betonblocks ist außerdem eine Dusche installiert. Die Ospa-Schwimm­badtechnik ist im Technikraum unter der Garage eingebaut. „Da das Wohnhaus komplett unterkellert ist“, erläutert Ullrich Staib, Geschäftsführer von SHS Schmierer, „war im Untergeschoss genügend Platz, um hier die Pooltechnik unterbringen zu können.“ Der Zugang erfolgt über die Garage. Die Ospa-Ausstattung ist hier sauber und revisionsfreundlich untergebracht. An der Steuerung CompactControl® kann der Bauherr seine Wasserwerte abrufen und bei Bedarf Änderungen vornehmen. Dank einer integrierten Modbus-Schnittstelle kann die Anlage in eine bestehende Gebäudeleittechnik integriert werden.

Nach Fertigstellung der Poolarbeiten wurde von der Firma Heumann aus Beutelsbach der Garten angelegt. So können die Bauherren jetzt von der Terrasse und dem Garten aus den herrlichen Ausblick über die Schwäbische Alb genießen.

Planung & Realisierung

Schwimmbadbau

SHS Schmierer GmbH

SCHWIMMBAD+WELLNESS

Schaflandstraße 6

70736 Fellbach – Deutschland

Schwimmbadtechnik

Ospa Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG

Goethestraße 5

73557 Mutlangen — Deutschland

Wasserattraktionen

Hugo Lahme GmbH

Kahlenbecker Straße 2

58256 Ennepetal – Deutschland

Bauleitung

Kazmaier, Zimmermann & Team GmbH & Co. KG

Rohrerstraße 1

70567 Stuttgart – Deutschland