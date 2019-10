Mit kraftvoller Strömung

Das Hotel im Ortskern von Meerfeld wird bereits in der fünften Generation von der Familie Molitor geführt. Sein Name leitet sich von der Geschichte des Hauses ab, in dem einst neben einer Gastwirtschaft auch ein kleiner Lebensmittelladen sowie eine Poststelle untergebracht waren.



Der neue Wellnessbereich des Hotels „Die Post“ lässt keine Wünsche offen.



2014 übernahm Sven Molitor das Haus von seinen Eltern und begann zwei Jahre später mit den Planungen für einen Wellnessbereich mit Bio-Sauna, Aroma-Dampf, Soleraum und einem 6 m x 10 m großen Schwimmbad. Die Erweiterung sollte die Attraktivität des bei Individual- wie bei Busreisenden gleichermaßen beliebten Hotels weiter steigern. Bei der Ausstattung des Pools ließen sich Sven Molitor und seine Frau Christine vom Schwimmbad-Fachhändler Fritz Peter Massar aus Koblenz beraten. Bei dem geplanten Schwimmbecken stand aber von Anfang an fest:

„Wir wollten das Becken mit einer Gegenstromanlage ausstatten, um unseren Gästen den größtmöglichen Komfort bieten zu können“

berichtet Sven Molitor. Der Fachhändler empfahl ihm die Turbinenschwimmanlage HydroStar von Binder, die mit Turbinen anstelle von Pumpen betrieben wird. Dadurch entsteht eine breite kraftvolle Strömung, die selbst von trainierten Schwimmern kaum zu durchschwimmen ist.



Jan-Erik Zestermann, Geschäftsleiter und Prokurist der Fritz Peter Massar GmbH, ergänzt: „Die Bauherrschaft stellte uns die Aufgabe, den Wellnessbereich durch attraktive Alleinstellungsmerkmale zu einem echten Geheimtipp für Wellnessfans zu entwickeln. Neben den weiteren Attraktionen wie Saunen, Dampfbad, Soleraum und anderen Wellness-Must-haves wird das Beckenwasser mit einer hochmodernen Ultrafiltrationsanlage umweltfreundlich und besonders hautfreundlich aufbereitet. Bei so viel Innovationen musste hier eine ganz besondere Gegenstromanlage für ein nie gekanntes Schwimmgefühl zum Einsatz kommen.“



Die Turbinenschwimmanlage HydroStar von Binder sorgt für eine breite kraftvolle Strömung.



Die Turbinenschwimmanlage HydroStar ist in sechs verschiedenen Leistungsstufen mit Fördermengen von 160 bis 550 m³ pro Stunde erhältlich. Auch Jan-Erik Zestermann ist überzeugt: „Die individuell einstellbare Binder Turbinentechnik vereint optimales Schwimmtraining, Gesundheitstraining, Spaß und Erholung in einem. Hier kommt jeder Badegast voll auf seine Kosten.“ Die Bedienung der Anlage ist sehr einfach und komfortabel: So lässt sich beispielsweise die Stärke der Strömung individuell einstellen – per Piezo-Taster am Beckenrand, über die mitgelieferte Fernbedienung oder mit der kostenlosen HydroStar-App.



Zur Ausstattung des Poolbereichs, der das Zentrum der Wellnesslandschaft ist, zählen auch Massage-Düsen, eine Sprudelbank und eine Schwallbrause. Der Wohlfühl-Effekt wird noch verstärkt durch die stimmungsvolle LED-Deckenbeleuchtung, die je nach Tageszeit sanftes blaues oder rotes Licht erzeugt.



Wer im Hotel „Die Post“ wohnt, soll sich wie zu Hause fühlen. Familie Molitor hat deshalb sämtliche Zimmer gemütlich und modern eingerichtet, die Wände sind in edlem Weiß oder in Pastelltönen gestrichen. Und weil zur perfekten Erholung auch gutes Essen gehört, kann der Gast im angeschlossenen Restaurant „Poststuben“ regionale Gerichte der gehobenen Küche genießen.





