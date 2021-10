Mit besonderem Farbton

Mit dem Bau eines Schwimmbades wollten die Bauherren ihren Kindern eine besondere Freizeitoase im Garten errichten. Die Wahl fiel dabei auf ein modernes Fertigbecken in schickem Design.



Die Farbe von Fassade, Becken und Terrasse harmonieren auf eindrucksvolle Weise.



Bei ihren Recherchen im Internet nach Anbietern für private Schwimmbadanlagen entdeckten die Bauherren auch das Unternehmen Niveko aus ihrer tschechischen Heimat. Die zahlreichen Referenzanlagen auf der Homepage des Fertigbeckenspezialisten und die vielen positiven Kundenbewertungen im Netz wirkten so überzeugend, dass man sich entschloss, einen Niveko-Experten zu einer Erstberatung nach Hause einzuladen.



Die Poolüberdachung verlängert die Badesaison.



Danach besuchte die Familie auch die Niveko-Produktionsstätte, um sich vor Ort begleitet von professioneller Beratung die verschiedenen Pooltypen, Schwimm­bad­aus­stat­tungen und Farbausführungen anzuschauen. Nach intensiver Beratung wählten die Bauherren dann einen Pool vom Typ Skimmer Invisible aus. Bei dieser Beckenversion wird der höchstmögliche Wasserspiegel erreicht bei gleichzeitig fast unsichtbarem Übergang zwischen Beckenwand und Wasserabfluss.



Die Einstiegstreppe erstreckt sich über die gesamte Beckenbreite.



Aus dem umfangreichen Treppenprogramm von Niveko hatten sich die neuen Poolbesitzer für ein Modell entschieden, das über die gesamte Beckenbreite reicht. Die das sandfarbene Becken direkt umgebenden Terrassenflächen sind mit Holzdielen gestaltet. Die Beckenfarbe, die Terrassengestaltung und die Holzelemente des weit vorstehenden Dachstuhls sowie die Fassadenfarben des Hauses harmonieren auf eindrucksvolle Weise und präsentieren eine ausgewogene Einheit, die sich optisch hervorragend in die gesamte Gartenanlage integriert.



Eine gemütliche überdachte Grillecke lädt zum Verweilen mit Familie und Freunden ein.



Der Einstiegsbereich der Schwimmbadanlage mit der großen Treppe grenzt an eine überdachte komfortable Sitzgruppe mit offenem Kamin und einer professionellen Grillstation, die nach ausgiebigem Schwimmspaß zum Relaxen und Chillen einlädt. Das per LKW vom Werk zur Baustelle transportierte Becken wurde sehr schnell an die vorbereitete Schwimmbadtechnik angeschlossen, sodass die Familie schon bald ihre Badeoase nutzen konnte.

Um die Saison für das Schwimmvergnügen im eigenen Garten zu verlängern, ließen die Bauherren auch eine auf- und zuschiebbare Pool­überdachung installieren. Eine Poolüberdachung schützt zudem vor Verschmutzung und hält das Schwimmbeckenwasser länger warm. ▯

Planung & Realisierung

Becken-Typ:

Niveko Skimmer Invisible

Maße Schwimmbecken:

Länge: 8,00 m

Breite: 3,70 m

Tiefe: 1,50 m

Form: Rechteck

Spezifikation:

Farbe: Sand

Treppe: Treppe über dieganze Beckenbreite

Einbauteile:

Beleuchtung: Astral LED-Weiß,

Sandfarbe

Düsen: Astral Sandfarbe

Hersteller: