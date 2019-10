Mediterrane Badeoase

Als sich die Gelegenheit bot, griff der Bauherr sofort zu. Das Nachbargrundstück stand zum Verkauf, und da er schon lange nach einer Möglichkeit suchte, seinen Wohnbereich zu vergrößern, kaufte er das Grundstück, ließ das Gebäude abreißen und beauftragte einen Garten- und Landschaftsbauer, darauf einen Garten und eine Terrasse mit Poolanlage zu errichten.



Der Pool ist eine Wasser-Oase im mediterranen Garten.



Dieser reichte den Teil des Auftrages, der sich auf den Bau des Schwimmbades bezog, an den sopra-Partner und das bsw-Mitglied Schwimmbad Frey weiter. „Wir, das heißt der GaLa-Bauer und ich, hatten in der Vergangenheit schon erfolgreich zusammengearbeitet“, erzählt Firmenchef Wolfgang Frey. „So waren wir auch beim Schwimmbadbau erste Wahl.“

An die Terrasse schließt unmittelbar eine Garage an, in die in einem abgetrennten Teil die sopra-Schwimmbadtechnik installiert ist. Da eine der Forderungen des Bauherrn eine schnelle und reibungslose Abwicklung des Projekts war, riet Wolfgang Frey zu einem Fertigbecken, das im Werk vorproduziert und fix und fertig zur Baustelle angeliefert wird. Die Wahl fiel auf ein 8 m x 3,50 m großes PVC-Becken von KWS in der Beckenfarbe Grau. Das Becken wird von dunklen Randsteinen eingefasst, die das helle Beckenwasser noch stärker hervortreten lassen.



Der Pool ist mit zwei Skimmern ausgestattet.



Der Pool ist mit zwei Skimmern ausgestattet und einer Einstiegstreppe über Eck, die in eine Sitzbank mündet. Hier können die Bauherren nach dem Schwimmen relaxen und das Sitzen im warmen Wasser genießen. Zur weiteren Ausstattung gehören eine grando-Rollladenabdeckung, die in einer Nische im Becken ruht, eine doppelstrahlige Turbinenschwimmanlage aus dem Programm der Firma Binder, eine Schwalldusche und als besondere Attraktion ist der Pool mit LED–Leuchtstreifen ausgestattet. Diese lineare LED-RGB-Lichttechnik zaubert ein attraktives Leuchten in allen Farbnuancen ins Wasser und hüllt auch die umgebende Terrasse in ein Farbenmeer.



Die Schwalldusche ist eine der besonderen Pool-Attraktionen.



Zum Einsatz kommt die sopra-Technik für hochwertige Privatschwimmbäder mit Mehrschichtfilter und Düsenboden sowie automatischer Rückspülung und drehzahlgeregelter Pumpe. Außerdem die soprazon-Desinfektionsanlage, Mess- und Regelanlage sopratest

sowie die sopra-Poolsteuerung. Beheizt wird das Schwimmbecken über eine Wärmepumpe, die ebenfalls im Technikraum aufgestellt ist. Das Gerät ist so leistungsstark, dass der Bauherr seinen Pool von März

bis Dezember betreiben kann.



Die grando-Rollladenabdeckung ruht in einer Nische im Becken.



Nach Fertigstellung des Pools folgten Terrassenarbeiten. Der GaLa-Bauer kreierte eine Terrasse aus Natursteinen, die zu den Nachbargrundstücken hin von Bruchsteinmauern umschlossen wird, um unerwünschte Einblicke zu verhindern. In die Steinwände integrierte Scheinwerfer setzen das Areal noch einmal gekonnt in Szene. Auch der neu angelegte Garten ist unverkennbar im mediterranen Stil gehalten. So wurde eine mediterrane Pooloase mitten in Deutschland geschaffen, die fast das ganze Jahr über Urlaubsflair vermittelt.



Die LED-RGB-Lichttechnik verwandelt Pool und Terrasse in ein Farbenmeer. Mal grün...





... mal blau...





... mal türkis...





... und mal rot erstrahlt der Pool.



Planung & Realisierung



– Schwimmbadbau –





– Schwimmbadtechnik –





– Rollladenabdeckung –





– Schwimmbecken –





– GALA-BAU –

Gartengestaltung Gropper

88289 Waldburg

Tel.: 07529/912101