Eleganter Stil

Entschieden hat er sich für ein Schwimmbecken von Niveko, den Fertigbeckenspezialisten aus seiner tschechischen Heimat.



Die Wasseroase ist mitten im Garten platziert und an drei Seiten von einer Natursteinmauer umgeben. (Foto: Niveko)



Der Bauherr ist ein begeisterter Sportler und suchte nach einem Schwimmbecken, um neben seinen Dauerläufen auch regelmäßig seine Bahnen im eigenen Garten ziehen zu können. Aber auch seine Kinder waren ein wichtiger Grund, um sich eine Freizeitund Spaßwasseroase in den eigenen Garten bauen zu lassen. „Mir war es sehr wichtig, dass die ganze Familie im eigenen Schwimmbad zu Hause schwimmen, spielen und relaxen kann.“



Beim Überlaufsystem Undeflow aus dem Hause Niveko verschwindet das Wasser raffiniert unter der Terrasse. (Foto: Niveko)



Entschieden hat sich der Bauherr für einen eleganten Pool in einem minimalistischen Stil von Niveko. Beim Überlaufsystem kam die Variante Underflow zum Einsatz, bei der die Wasseroberfl äche raffiniert unter der Terrasse zu verschwinden scheint.



Der Pool wird von der ganzen Familie begeistert genutzt. (Foto: Niveko)



In dem weitläufigen Garten ist das auf drei Seiten von einem Natursteinmauerwerk umschlossene Schwimmbad nunmehr der optische Hingucker und für die ganze Familie der Ort für Sport, Spaß, Spiel und Erholung geworden.



Der Einstieg in den Pool erfolgt über die Treppe mit Flachbereich. (Foto: Niveko)



Am Ende des Pools lädt eine komfortable Sitzgruppe zum Relaxen ein. Mit der App nPool control verfügt der Bauherr auch über ein intelligentes Steuerungssystem und hat den Zustand seines Pools stets im Blick – am Arbeitsplatz, von unterwegs oder direkt an seinem Schwimmbad.



Die Rolladenabdeckung schützt den Pool bei Nichtnutzung und hilft beim Energiesparen. (Foto: Niveko)



In der mobilen App erfährt er beispielsweise alles über die Temperatur und Sauberkeit des Wassers, die Filterung oder die Unterwasserscheinwerfer. Und gleichzeitig kann er alles nach Belieben einstellen.