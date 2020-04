Den Pool immer im Blick

Bei diesem Projekt wirkt alles so harmonisch, als hätten die Bauherren Haus, Terrasse, Pool und Gartensauna von vornherein gemeinsam geplant. Kaum zu glauben, dass Pool, Poolterrasse und Gartensauna erst Jahre nach dem Hausbau entstanden sind.



Von beiden Etagen des Hauses genießen die Bauherren den Blick auf den Pool. Ebenso von der Saune und der Terrasse davor. (Foto: Tom Bendix)



Eine außergewöhnliche Leistung, die vom Bundesverband Schwimmbad & Wellness (bsw) mit einem Gold-Award und beim europäischen „EUSA-Award“ mit einer Bronze- Auszeichnung belohnt wurde. „Genau diese perfekte Harmonie zwischen dem bestehenden Haus und dem neu hinzugekommenen Pool- und Saunagarten war für die Bauherren ganz wesentlich“, erinnert sich Horst Müller von SSF.Pools by Klafs, der das Projekt für die Poolexperten der Klafs Unternehmensgruppe betreut hat, an die ersten Planungsgespräche zurück.



Der Sichtschutz garantiert die Privatsphäre und ist zugleich gekonnt in das Gesamtbild integriert. (Foto: Tom Bendix)



Eine Sauna von Klafs hatten die Bauherren schon in ihrem früheren Domizil. Jetzt sollten Pool und Sauna im Freien noch mehr Möglichkeiten bieten, die wertvolle freie Zeit in ihrem Zuhause zu genießen.



Auf die Klafs-Sauna wollten die Bauherren auch im neuen Domizil nicht verzichten. (Foto: Tom Bendix)



Und noch ein Punkt war ganz wesentlich: Den verlockenden Anblick des funkelnden Wassers wollten die Bauherrn von beiden Wohnebenen und von der Sauna aus haben. Außerdem sollten Terrasse und Pool auf einer Ebene liegen. Deshalb ist der mit einer Länge von 10 m auch für ausgiebiges Bahnenschwimmen gut geeignete Pool One nicht komplett in die Erde eingelassen, sondern rund einen halben Meter erhöht in einem Podest aus wetterbeständigem Holz eingebaut.



Das großzügige Sonnensegel sorgt dafür, dass es immer einen Rückzugsort für die Sonnenanbeter gibt. (Foto: Tom Bendix)



SSF.Pools by Klafs hat außerdem eine innenliegende Treppe mit fünf optisch frei schwebenden Stufen in das Becken integriert. Extraflache Skimmer sorgen zudem für einen besonders hohen Wasserstand. „So verschmilzt die Wasserfläche, zumindest aus einiger Entfernung, optisch mit der Umgebung des Beckens“, so Müller.



In der geschmackvollen Outdoor-Poollandschaft lässt sich die Freizeit genießen. (Foto: Tom Bendix)



Auch bei der Gartensauna, Modell „Talo“ von Klafs, spielt das Thema Ausblick eine ganz zentrale Rolle: Durch eine große Panoramascheibe aus Glas haben die Bauherren vom Ruhebereich vor der Sauna den Pool immer im Blick.