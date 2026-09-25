Ein Besuch der Bauherren bei PoolsPlace, einer RivieraPool-Ausstellung mit vielen verschiedenen funktionstüchtigen Schwimmbecken, brachte die Entscheidung. Den lang gehegten Wunsch nach einem eigenen Pool sollte ein Fertigbecken von RivieraPool erfüllen.

In der Ausstellung PoolsPlace in Rheinau hatten sich die Bauherren über das Schwimmbecken-Angebot von RivieraPool informiert. Geschäftsführer Uwe Rengers beriet sie persönlich über das Programm des Fertigbeckenspezialisten und erläuterte die Details rund um Beckenkonstruktionen, Materialien und Ausstattungsmöglichkeiten.

Vom überdachten komfortablen Loungebereich geht es direkt ins Becken. (Foto: ©Tom Philippi)

Die Anlage im Naturstein-Look wirkt wie aus einem Guss

Die Bauherren zeigten sich sofort begeistert von den RivieraPool-Schwimmbecken, sodass Uwe Rengers sie an den für sie nächstgelegenen Vertriebspartner in Achern verwies: das Unternehmen Poolbau Baden. Firmenchef Jürgen Köninger übernahm das Projekt und beriet die Bauherren vor Ort noch einmal konkret über Modelle, Ausstattung und Schwimmbadtechnik sowie über die nächsten Schritte. „Die Kunden hatten vorher noch keinen Pool“, erzählt der Poolexperte. „Das Grundstück erwies sich als weitläufig und sehr schön angelegt. Deshalb hatten wir auch kein Problem bei der Einbringung und der Platzierung des Schwimmbeckens im Garten.“

Naturstein-Optik, Wellnessfunktionen und smarte Steuerung vereinen Design und Komfort. (Foto: ©Tom Philippi)

Die Bauherren entschieden sich für das Riviera-Becken „Modena“ in der Farbe Granicite Steingrau mit seinem echten Naturstein-Look in der Größe 8,25 × 3,20 m. Zu dem geradlinigen Design passt die elegante Einstiegstreppe „Modena“, die auch als Sitzmöglichkeit nach dem Schwimmen genutzt werden kann. In Verbindung mit einem Naturstein-Plattenbelag um den Pool herum wirkt die Anlage wie aus einem Guss. Ein Pool mit dieser Beckenfarbe wirkt in der Sonne hell und frisch und erzeugt ein kräftiges blaues Wasser. So entsteht damit der gewünschte mediterrane Touch.

Die Einstiegstreppe lädt auch zum Relaxen ein. (Foto: ©Tom Philippi)

Der überdachte Loungebereich eignet sich wunderbar zum Entspannen. (Foto: ©Tom Philippi)

Wasserattraktionen für Sport und Entspannung

Die Fluvo-Schwalldusche cobra® ermöglicht ein tiefgehendes Hydromassage-Erlebnis. (Foto: ©Tom Philippi)

Auch die Wasserattraktionen wurden sorgfältig ausgewählt. Der Bauherr entschied sich zum einen für die Fluvo-Gegenstromanlage XANAS®, bei der die Stärke des Gegenstroms individuell und ganz nach den Bedürfnissen der Familienmitglieder geregelt werden kann. Des Weiteren wurde die Fluvo-Schwalldusche cobra® ausgewählt, die ein tiefgehendes Hydromassage-Erlebnis ermöglicht. In der Sitzbank, unter der sich die Rollladenabdeckung verbirgt, ist ein Luftsprudelsystem von RivieraPool integriert. Nach dem Schwimmen kann man sich hier im warmen Wasser sitzend vom aufperlenden Luftstrom angenehm massieren lassen.

In der Sitzbank ist ein Luftsprudelsystem von RivieraPool integriert. (Foto: ©Tom Philippi)

Die Einstiegstreppe reicht über die komplette Breite des Pools. (Foto: ©Tom Philippi)

Bei der Rollladenabdeckung handelt es sich um ein Modell in Solarausführung. Diese speichert nicht nur die Wärme im Becken, sondern führt dank der Sonneneinstrahlung über die Solarlamellen dem Wasser zusätzlich noch Wärme zu, was die Energiebilanz des Beckens weiter verbessert. Beheizt wird der Pool über eine Wärmepumpe, die ihren Strom von der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hauses bezieht.

Die Rollladenabdeckung in Solarausführung verbirgt sich unter der Sitzbank. (Foto: ©Tom Philippi)

Zur Technikausstattung gehören eine Maitec-Filteranlage mit Pumpe sowie der Bayrol-PoolManager®. Der PoolManager® ist ein komplettes Pool-Managementsystem für die automatische Wasserpflege und Steuerung des Beckens. Das Gerät verfügt über einen integrierten Webserver, über den auch ein Fernzugriff auf die Pooltechnik möglich ist. So kann sich Jürgen Köninger von der Zentrale aus in das Gerät einwählen und Fehler sofort erkennen. Das macht viele unnötige Servicetermine überflüssig und spart Zeit und Geld.

Planung & Realisierung

Schwimmbadbau

Poolbau Baden

Jürgen Köninger

Bannmatten 6

77855 Achern – Deutschland

Schwimmbecken

RivieraPool Fertigschwimmbad GmbH

Klöcknerstraße 2

49744 Geeste-Dalum – Deutschland

Filteranlage und Pumpe

MAITEC Armaturen GmbH

Grüntenstraße 4

87789 Woringen – Deutschland

Wasserattraktionen

Schmalenberger GmbH + Co. KG

Im Schelmen 9-​11

72072 Tübingen – Deutschland

Poolsteuerung

BAYROL Deutschland GmbH

Robert-​Koch-​Straße 4

82152 Planegg-​Steinkirchen – Deutschland