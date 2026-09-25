Wie aus einem Guss
Ein Besuch der Bauherren bei PoolsPlace, einer RivieraPool-Ausstellung mit vielen verschiedenen funktionstüchtigen Schwimmbecken, brachte die Entscheidung. Den lang gehegten Wunsch nach einem eigenen Pool sollte ein Fertigbecken von RivieraPool erfüllen.
In der Ausstellung PoolsPlace in Rheinau hatten sich die Bauherren über das Schwimmbecken-Angebot von RivieraPool informiert. Geschäftsführer Uwe Rengers beriet sie persönlich über das Programm des Fertigbeckenspezialisten und erläuterte die Details rund um Beckenkonstruktionen, Materialien und Ausstattungsmöglichkeiten.
Die Anlage im Naturstein-Look wirkt wie aus einem Guss
Die Bauherren zeigten sich sofort begeistert von den RivieraPool-Schwimmbecken, sodass Uwe Rengers sie an den für sie nächstgelegenen Vertriebspartner in Achern verwies: das Unternehmen Poolbau Baden. Firmenchef Jürgen Köninger übernahm das Projekt und beriet die Bauherren vor Ort noch einmal konkret über Modelle, Ausstattung und Schwimmbadtechnik sowie über die nächsten Schritte. „Die Kunden hatten vorher noch keinen Pool“, erzählt der Poolexperte. „Das Grundstück erwies sich als weitläufig und sehr schön angelegt. Deshalb hatten wir auch kein Problem bei der Einbringung und der Platzierung des Schwimmbeckens im Garten.“
Die Bauherren entschieden sich für das Riviera-Becken „Modena“ in der Farbe Granicite Steingrau mit seinem echten Naturstein-Look in der Größe 8,25 × 3,20 m. Zu dem geradlinigen Design passt die elegante Einstiegstreppe „Modena“, die auch als Sitzmöglichkeit nach dem Schwimmen genutzt werden kann. In Verbindung mit einem Naturstein-Plattenbelag um den Pool herum wirkt die Anlage wie aus einem Guss. Ein Pool mit dieser Beckenfarbe wirkt in der Sonne hell und frisch und erzeugt ein kräftiges blaues Wasser. So entsteht damit der gewünschte mediterrane Touch.
Wasserattraktionen für Sport und Entspannung
Auch die Wasserattraktionen wurden sorgfältig ausgewählt. Der Bauherr entschied sich zum einen für die Fluvo-Gegenstromanlage XANAS®, bei der die Stärke des Gegenstroms individuell und ganz nach den Bedürfnissen der Familienmitglieder geregelt werden kann. Des Weiteren wurde die Fluvo-Schwalldusche cobra® ausgewählt, die ein tiefgehendes Hydromassage-Erlebnis ermöglicht. In der Sitzbank, unter der sich die Rollladenabdeckung verbirgt, ist ein Luftsprudelsystem von RivieraPool integriert. Nach dem Schwimmen kann man sich hier im warmen Wasser sitzend vom aufperlenden Luftstrom angenehm massieren lassen.
Bei der Rollladenabdeckung handelt es sich um ein Modell in Solarausführung. Diese speichert nicht nur die Wärme im Becken, sondern führt dank der Sonneneinstrahlung über die Solarlamellen dem Wasser zusätzlich noch Wärme zu, was die Energiebilanz des Beckens weiter verbessert. Beheizt wird der Pool über eine Wärmepumpe, die ihren Strom von der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hauses bezieht.
Zur Technikausstattung gehören eine Maitec-Filteranlage mit Pumpe sowie der Bayrol-PoolManager®. Der PoolManager® ist ein komplettes Pool-Managementsystem für die automatische Wasserpflege und Steuerung des Beckens. Das Gerät verfügt über einen integrierten Webserver, über den auch ein Fernzugriff auf die Pooltechnik möglich ist. So kann sich Jürgen Köninger von der Zentrale aus in das Gerät einwählen und Fehler sofort erkennen. Das macht viele unnötige Servicetermine überflüssig und spart Zeit und Geld.
Planung & Realisierung
Schwimmbadbau
Poolbau Baden
Jürgen Köninger
Bannmatten 6
77855 Achern – Deutschland
Schwimmbecken
RivieraPool Fertigschwimmbad GmbH
Klöcknerstraße 2
49744 Geeste-Dalum – Deutschland
Filteranlage und Pumpe
MAITEC Armaturen GmbH
Grüntenstraße 4
87789 Woringen – Deutschland
Wasserattraktionen
Schmalenberger GmbH + Co. KG
Im Schelmen 9-11
72072 Tübingen – Deutschland
Poolsteuerung
BAYROL Deutschland GmbH
Robert-Koch-Straße 4
82152 Planegg-Steinkirchen – Deutschland