Über dem Wasser schweben

Gleich beim ersten Gespräch stellte Schwimmbadbau-Experte Joachim Stiber fest, dass der Bauherr eine ganze Menge Poolerfahrung besitzt. Im Garten seines alten Wohnhauses hatte er bereits ein Schwimmbad besessen, und in dem neuen Wohnhaus, das in Planung war, sollte wieder ein Pool zur Verfügung stehen. Hier sollte er aber nicht im Garten gebaut werden, sondern als Schwimmhalle ebenerdig in das Wohnhaus integriert werden.

Vom Daybed aus hat man durch die große Fensterfront einen wunderbaren Blick in den Garten.

Bei seinen intensiven Recherchen hierzu war der Bauherr auf den sopra-Partner im baden-württembergischen Schlierbach gestoßen, und weil sich beide sofort bestens verstanden, war er als Poolexperte mit im Team. Ein Stuttgarter Architekturbüro hatte vom Bauherrn den Auftrag erhalten, das von ihm erworbene alte Wohnhaus komplett zu sanieren und zu vergrößern. Sowohl im Wohnhaus als auch in der Schwimmhalle erkennt man die Handschrift der designorientierten Architekten.

Eine große Schiebetür öffnet die Schwimmhalle direkt zur Gartenterrasse.

Minimalismus bis ins Detail

Die Schwimmhalle ist geprägt von einem konsequenten Minimalismus, der sich bis ins letzte Detail widerspiegelt. Dabei wurde der beschränkt vorhandene Platz optimal genutzt. Eine große Glasschiebetür erlaubt den schnellen Austritt auf die Terrasse und in den Garten. Ein Teil der alten Bausubstanz wurde belassen. Dazu wurden diverse Verbindungen zwischen Altbau und Neubau geschaffen.

„Das Projekt wurde bis ins kleinste Detail geplant und war sehr aufwendig“, erinnert sich Joachim Stiber. Die Beckenform orientiert sich am Grundriss des Raums. Das heißt, der 7,5 m lange Pool ist auf zwei verschiedene Breiten angelegt: Durch einen Knick auf einer Seite verschlankt sich das Becken von 3,5 m auf 3 m.

Das Daybed und der Hängesitz sind zwei ganz besondere Ausstattungsdetails.

Die Wahl fiel auf ein Skimmerbecken mit hohem Wasserspiegel, da für eine Überlaufrinne und den notwendigen Schwallwasserbehälter im Technikraum kein Platz war. Das Becken wurde konventionell betoniert, mit einer Abdichtung versehen und dann mit großformatigen, grauen Fliesen ausgekleidet. Im Pool wurde auch eine Rollladenabdeckung montiert.

Die Edelstahl-Einstiegsleiter wurde speziell für diese Poolanlage angefertigt und passt zu dem strengen Erscheinungsbild des Beckens. Zur weiteren Ausstattung gehören eine Gegenstromanlage sowie Unterwasserscheinwerfer.

Hier hat man das Gefühl über dem Wasser zu schweben.

Ein echter Hingucker: das Daybed

Ein Hingucker ist ein sogenanntes Daybed – eine elegante und bequeme Mischung aus Chaiselongue, Couch und Sofa, das dem Raum eine ganz besondere Note gibt. Es ragt zum Teil über den Beckenrand hinaus und schwebt über dem Wasser. Der Clou dabei: Das Daybed lässt sich wegschwenken. Zur Seite geschoben, gibt es den Abstieg in den Technikraum frei. Aus Platzgründen mussten zwei Technikräume angelegt werden. Zum einen verfügt das Hallenbad über einen Technikumgang ums Becken, in dem das Klimagerät und die Rohrleitungen untergebracht sind. Zum anderen wurde ebenerdig zum Schwimmbad im alten Heizraum ein weiterer Technikraum geschaffen, in dem die Sopra-Schwimmbadtechnik untergebracht ist.

Hinter einer Glaswand mit Tür ist passgenau eine Sauna eingebaut worden.

Zur Ausstattung gehören ein Mehrschichtfilter mit Umwälzpumpe, die Desinfektionsanlage „sopra premium 19“ und die Mess- und Regeltechnik „sopra test privat“. An einem separaten Touchscreen kann der Bauherr seine Wasserwerte kontrollieren und bei Bedarf korrigieren.

Die Schwimmhalle hat noch mehr zu bieten: Hinter einer Glaswand verborgen wurde eine Sauna nach Maß in den vorhandenen Raum eingebaut. Und ein liebenswertes Detail ist ein Hängesitz über dem Beckenumgang, der sinnbildhaft für die entspannte Atmosphäre steht.

Planung & Realisierung

Schwimmbadbau

Stiber-Kamtec GmbH

Am Haslenbach 14

73278 Schlierbach – Deutschland

Schwimmbadtechnik

sopra AG

Schwimmbad-​ und Freizeittechnik

Ferdinand-​Nebel-​Straße 3

56070 Koblenz – Deutschland