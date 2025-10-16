Rückzugsort mit hoher Aufenthaltsqualität
Das Zusammenspiel architektonischer Geradlinigkeit, vielfältiger zusätzlicher Wellnessangebote, großzügigem Tageslicht und stimmungsvoller Lichtgestaltung am Abend macht diese Schwimmhalle so einzigartig.
Die Bauherren hatten schon länger den Wunsch, ihr Haus um eine Schwimmhalle zu erweitern. Sie wünschten sich ein lichtdurchflutetes, helles Hallenbad mit Blick in den Garten, das neben dem Schwimmbecken auch weitere Wellnessangebote bereitstellen sollte. Die Schwimmbadexperten der Autenrieth + Wehner GmbH entwickelten für die Bauherren und ihre Wünsche gemeinsam mit den Spezialisten der Ospa Schwimmbadtechnik und dem PVC‑Beckenhersteller Vario Pool System (VPS®) den Plan für eine außergewöhnliche Schwimmhalle mit hoher Aufenthaltsqualität und vielfältigen Wohlfühlanwendungen.
Ein Becken mit eleganter Farbgebung
Beim Schwimmbad kam ein VPS®‑PVC‑Becken mit den Innenmaßen 8 x 4 x 1,5 m zur Ausführung, das reichlich Platz für sportliche Bahnen bietet. Die weiße Farbgebung unterstreicht die elegante Anmutung und sorgt für eine helle, freundliche Atmosphäre, die dem gesamten Raum eine exklusive Note verleiht. Gefertigt ist das Becken aus hochwertigem, hartem PVC, das sich durch besondere Formstabilität und Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Gleichzeitig wirkt die Oberfläche angenehm glatt, was zu einem hohen Wohlfühlfaktor beiträgt.
Das Becken ist freitragend und steht aufgeständert im Untergeschoss der Schwimmhalle. Dadurch bleibt es jederzeit revisionsfähig – eine wichtige Eigenschaft für Wartung und langfristige Betriebssicherheit. Die Skimmerlösung „High Solution“, auch aus hartem PVC, ermöglicht eine hohe Wasserlinie und gewährt den Badenden den Blick durch die großen Glasscheiben in den Garten.
Wellness und Entspannung
Bei der Ausstattung des Beckens wurde auf fast nichts verzichtet. Über eine gerade, 60 cm breite, sechsstufige Treppe geht es in das kristallklare Wasser. Die erste Stufe ist als Podest mit den Maßen 60 x 60 cm ausgeführt, die auch zum Sitzen im angenehm warmen Wasser einlädt.
Aus dem großen Ospa‑Programm sind im Becken weitere Einbauteile und Wasserattraktionen eingesetzt, darunter die Gegenstromanlage „Ospa TopSwim 3“ und Unterwasserscheinwerfer. Auch die Schwimmbeckenwasseraufbereitung erfolgt über eine Mess-, Regel- und Dosieranlage von Ospa Schwimmbadtechnik.
Zu den weiteren Wellnessangeboten dieser Schwimmhalle gehört auch ein Whirlpool, ebenfalls aus dem umfangreichen Ospa‑Produktangebot, in dem die Familie die entspannende Luftmassage und das
wohlig warme Wasser jederzeit – vor, nach oder statt dem ausgiebigen Schwimmen genießen kann. Zudem lädt eine komfortable Sauna, als weitere Ergänzung zum Pool, zur wohltuenden Entspannung ein. Eine direkt daneben platzierte, großzügige Wellnessdusche vervollständigt die Angebote dieser stilvollen Wohlfühloase.
Insbesondere in den Abendstunden sorgt die indirekte Deckenbeleuchtung mit freiem Farbspiel für eine harmonische Atmosphäre im gesamten Raum und setzt das Becken elegant in Szene.
Planung & Realisierung
Schwimmbadbau und Planung
Autenrieth + Wehner GmbH,
Daimler-Benz-Straße 15
36039 Fulda – Deutschland
www.autenrieth-wehner.de
Schwimmbadtechnik
Ospa
Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG
Goethestraße 5
73557 Mutlangen – Deutschland
Schwimmbecken
Vario Pool System GmbH
Harkortdamm 31
32429 Minden – Deutschland