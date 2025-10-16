Rückzugsort mit hoher Aufenthaltsqualität

Die Bauherren hatten schon länger den Wunsch, ihr Haus um eine Schwimmhalle zu erweitern. Sie wünschten sich ein lichtdurchflutetes, helles Hallenbad mit Blick in den Garten, das neben dem Schwimmbecken auch weitere Wellnessangebote bereitstellen sollte. Die Schwimmbadexperten der Autenrieth + Wehner GmbH entwickelten für die Bauherren und ihre Wünsche gemeinsam mit den Spezialisten der Ospa Schwimmbadtechnik und dem PVC‑Beckenhersteller Vario Pool System (VPS®) den Plan für eine außergewöhnliche Schwimmhalle mit hoher Aufenthaltsqualität und vielfältigen Wohlfühlanwendungen.

Die Auswahl von Becken und Lichtkonzept wirken in diesem Raum sehr stimmig und elegant.

Ein Becken mit eleganter Farbgebung

Beim Schwimmbad kam ein VPS®‑PVC‑Becken mit den Innenmaßen 8 x 4 x 1,5 m zur Ausführung, das reichlich Platz für sportliche Bahnen bietet. Die weiße Farbgebung unterstreicht die elegante Anmutung und sorgt für eine helle, freundliche Atmosphäre, die dem gesamten Raum eine exklusive Note verleiht. Gefertigt ist das Becken aus hochwertigem, hartem PVC, das sich durch besondere Formstabilität und Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Gleichzeitig wirkt die Oberfläche angenehm glatt, was zu einem hohen Wohlfühlfaktor beiträgt.

Die großen Fensterfronten lassen viel Licht in die stilvolle Schwimmhalle.

Das Becken ist freitragend und steht aufgeständert im Untergeschoss der Schwimmhalle. Dadurch bleibt es jederzeit revisionsfähig – eine wichtige Eigenschaft für Wartung und langfristige Betriebssicherheit. Die Skimmerlösung „High Solution“, auch aus hartem PVC, ermöglicht eine hohe Wasserlinie und gewährt den Badenden den Blick durch die großen Glasscheiben in den Garten.

Ein Whirlpool, eine komfortable Sauna und eine großzügige Erlebnisdusche sorgen für Entspannung pur.

Wellness und Entspannung

Bei der Ausstattung des Beckens wurde auf fast nichts verzichtet. Über eine gerade, 60 cm breite, sechs­stufige Treppe geht es in das kristallklare Wasser. Die erste Stufe ist als Podest mit den Maßen 60 x 60 cm ausgeführt, die auch zum Sitzen im angenehm warmen Wasser einlädt.

Aus dem großen Ospa‑Programm sind im Becken weitere Einbauteile und Wasserattraktionen eingesetzt, darunter die Gegenstromanlage „Ospa ­TopSwim 3“ und Unter­wasserschein­werfer. Auch die Schwimmbecken­wasseraufbereitung erfolgt über eine Mess-, Regel- und Dosieranlage von Ospa Schwimmbadtechnik.

Bei der Ausstattung des Beckens wurde auf fast nichts verzichtet.

Zu den weiteren Wellnessangeboten dieser Schwimmhalle gehört auch ein Whirlpool, ebenfalls aus dem umfangreichen Ospa‑Produktangebot, in dem die Familie die entspannende Luftmassage und das

wohlig warme Wasser jederzeit – vor, nach oder statt dem ausgiebigen Schwimmen genießen kann. Zudem lädt eine komfortable Sauna, als weitere Ergänzung zum Pool, zur wohltuenden Entspannung ein. Eine direkt daneben platzierte, großzügige Wellnessdusche vervollständigt die Angebote dieser stilvollen Wohlfühloase.

Ein durchdachtes Lichtdesign schafft ein Ambiente, das Stress und Hektik vergessen lässt.

Insbesondere in den Abendstunden sorgt die indirekte Deckenbeleuchtung mit freiem Farbspiel für eine harmonische Atmosphäre im gesamten Raum und setzt das Becken elegant in Szene.

Planung & Realisierung

Schwimmbadbau und Planung

Autenrieth + Wehner GmbH,

Daimler-Benz-Straße 15

36039 Fulda – Deutschland

www.autenrieth-wehner.de

Schwimmbadtechnik

Ospa

Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG

Goethestraße ​5

73557 Mutlangen – Deutschland

Schwimmbecken

Vario Pool System GmbH

Harkortdamm 31

32429 Minden – Deutschland