Perfekte Maßarbeit auf engstem Raum

Im Zuge von Umbaumaßnahmen im Wohnhaus und der Außenanlage entschlossen sich die Bauherren, die bereits vorhandene Wellnessausstattung mit Hallenbad und Whirlpool um einen Außenpool auf der Terrasse zu erweitern. „Die Platzverhältnisse waren sehr begrenzt“, erinnert sich Schwimmbadbau-Experte Andreas Sorg, der den Auftrag für den Bau des Außenpools bekommen hatte.

Die Platzverhältnisse beim Bau dieses Pools waren sehr begrenzt.

Perfekt angepasst

Das Becken sollte so in die Terrasse integriert werden, dass der Gebäudegrundriss aufgenommen wird. Die beengten Platzverhältnisse stellten hohe Anforderungen an die Baustellenlogistik, erinnert sich Andreas Sorg. Aber letztendlich hat alles hervorragend und auch in der vorgegebenen Zeit geklappt. Der Pool sollte eine Überlaufrinne haben und den vorhandenen Platz maximal ausfüllen. Eine Besonderheit erforderte die Beckenform: Ein klassisches Rechteckbecken passte nicht in den zur Verfügung stehenden Raum. Mit der passgenauen Abschrägung einer Längsseite des Pools wurde diese Herausforderung aber gemeistert.

Das Becken passt sich perfekt in die kleine Terrasse vor dem Gebäude ein.

Die Terrassenanlage wurde auf zwei Ebenen angelegt. Im oberen Bereich ist damit Platz für mehrere Sitz- und Liegemöglichkeiten. Von hier führen Stufen hinab auf die untere Ebene mit dem neuen Pool, der direkt vor dem Gebäudeteil eingebaut wurde, in dem sich Indoor- und Whirlpool befinden.

Von der Lounge-Ecke aus gelangt man schnell zum neuen Pool.

Andreas Sorg schlug den Bauherren und dem Architekten Dieter Vogt vor, ein Fertigbecken zu wählen. Zur Ausführung kam dann ein PVC-Becken von KWS in der Größe 7,1 x 3,8 m mit einer Tiefe von 1,5 m in der klassischen Poolfarbe Blau. Der Pool wurde im KWS-Werk in Wesel komplett vorproduziert, per LKW zur Baustelle transportiert und dann mit einem Kran in die vorbereitete Baugrube gehoben, wo die Sorg-Techniker nur noch anschließen mussten. Das Becken wurde dann mit Isolierbeton hinterfüllt.

Die oberen beiden Stufen der Treppe sind größer und können zum Sitzen genutzt werden.

Energiesparende Poolausstattung

Zur Beckenausstattung gehören eine fünfstufige Treppe, wobei die beiden oberen Stufen langgezogen sind und auch als Sitzgelegenheit dienen können. Eine Polycarbonat-Rollladenabdeckung ruht unterflur in einem Schacht im Becken und fährt auf Knopfdruck aus. Ebenfalls zur Ausstattung gehören zwei LED-Unterwasserscheinwerfer von EVA Optic. Dank der Farbangleichung von Beckenrand und Terrassenbelag aus Feinsteinzeug ist der Überlauf des Pools kaum zu erkennen.

Wenn die Abdeckung ausgefahren ist, wird der Wasserspiegel ein paar Zentimeter abgesenkt.

Ein großer Vorteil war, dass der Keller des Wohnhauses groß genug war, um hier neben der Heizungszentrale auch die Pooltechnik unterbringen zu können. Innen- und Außenpool sind jetzt an einem Aufbereitungskreislauf angeschlossen. Dank der vollautomatischen Aufbereitungstechnik ist der Aufwand für die Wasserpflege gering. Am Display der Bayrol-Poolsteuerung können die Bauherren ihre Wasserwerte ablesen und bei Bedarf

korrigieren. Eine Fernwartung ist auch möglich.

Der Pool wurde millimetergenau in den möglichen Raum auf der Terrasse platziert.

Das Becken verfügt außerdem über eine Energiesparschaltung. Das heißt: Bei Nichtbenutzung, wenn die Abdeckung ausgefahren ist, wird der Wasserspiegel ein paar Zentimeter abgesenkt und damit die Überlaufrinne trockengelegt. Deshalb kann dann über die Rinne kein Wasser mehr verdunsten und Wärme entweichen. Der Umwälzkreislauf läuft dann nur noch über den Bodenablauf. Beheizt werden die Becken über einen Wärmetauscher, wobei immer nur jeweils ein Becken mit Wärmeenergie versorgt wird.

Fotos: ©Tom Philippi