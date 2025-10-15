Per Kran aufs Grundstück

Trotz wenig Platz und herausfordernder Hanglage wurde auf der Terrasse ein PVC-Fertig­becken für den ungetrübten Badespaß der Familie eingebaut.

Ein Angebot hatte der Bauherr bereits erhalten. Dann hat er aber auch beim Schwimmbadbau-Fachunternehmen ELBIO sopra Vorpommern-Rügen angefragt. „Eigentlich waren wir teurer als der Mitbewerber“, erzählt Heike Hohensee, Geschäftsführerin von ELBIO. „Aber der Bauherr hatte sich erkundigt und auch Meinungen von Poolbesitzern eingeholt, denen wir in der Vergangenheit einen Pool gebaut hatten. Die Beurteilungen waren durchweg positiv. Ein weiteres wichtiges Kriterium für die Bauherrenschaft war es, möglichst alles aus einer Hand zu bekommen. Und so erhielten wir den Auftrag.“

Die Hanglage des Grundstücks war beim Poolbau eine kleine Herausforderung.

Das Wohnhaus der Bauherren liegt unmittelbar an der Ostsee-Küste und ist von einer dichten Wohnbebauung umgeben. Die Nähe der Nachbarn hinderte die Familie aber nicht, ihren langgehegten Traum von einem Schwimmbad auf der Terrasse umzusetzen.

Das Poolbecken wurde passend in eine Ecke des Grundstücks gesetzt.

Die Poolexperten Heike und Haiko Hohensee von ELBIO besichtigten das Gelände und erarbeiteten einen Plan zur Integration eines Pools auf der Terrasse. Als Generalübernehmer war ELBIO nicht nur für den technischen Teil mit dem Einbau des Beckens verantwortlich, sondern auch für den Aushub, das Herstellen der Bodenplatte, die Hinterfüllung des Beckens sowie für die Verlegung der Beckenrandsteine und Terrassenplatten.

Die Familie kann jetzt entspannt am Pool sitzen.

Pool am Hang im Untergeschoss

Zur Ausführung kam ein PVC-Becken von Vario Pool System – VPS® – in der Größe 8 x 3,5 m aus dem S-Line-Programm. Die Pools der S-Line-Serie vereinen die Vorteile einer PVC-Hart-Oberfläche mit der Möglichkeit einer kostengünstigen Serienproduktion. Die wasserseitige Oberfläche besteht aus verschweißten, 4 mm starken PVC-Hart-Platten. Die rückseitige GFK-Beschichtung dient zur Stabilisierung. Eine 90 mm starke Wandisolierung aus PU-Schaum vermindert Wärmeverluste und sorgt für zusätzliche Stabilität. Die Herstellung in einem Stück, ohne Fugen und Flanschverbindungen, sorgt für Dichtigkeit. Das PVC ist absolut beständig gegenüber allen Schwimmbadwässern – ob Mineral-, Sole- oder ozonbehandeltes Wasser – und das bei Wassertemperaturen bis 60 °C.

Dank einer Überdachung kann das Schwimmbecken auch bei schlechtem Wetter genutzt werden.

Die Poolbauarbeiten waren durch die Hanglage des Grundstücks geprägt. Zu beachten war hier: Die Straße liegt auf einer Höhe mit dem Erdgeschoss. Eine Etage tiefer schließt am Untergeschoss die Terrasse mit dem Pool an. Deshalb musste der gesamte Erdaushub aufwendig mittels Motor-Schubkarren abtransportiert werden.

Das Becken wurde im Werk von Vario Pool System vorproduziert, mit einem LKW zur Baustelle transportiert und dann mit einem Kran in die vorbereitete Baugrube gesetzt, wo es die ELBIO-Techniker nur noch anzuschließen brauchten. Das Skimmerbecken verfügt über eine Einstiegstreppe über Eck, eine Gegenstromanlage „Bambo“ von UWE und drei LED-RGB-Unterwasserscheinwerfer aus dem sopra-Programm, die bei Einbruch der Dunkelheit das Poolwasser und die Terrasse in ein Farbenmeer tauchen.

Zur Poolausstattung gehört auch eine Gegenstromanlage.

Umfangreiche Pooltechnik

Zur weiteren Ausstattung gehören eine Gartendusche und eine Überdachung, Modell „Tropica“, aus dem sopra-Programm. Unter dem Balkon, in einem separaten Abstellraum, ist die sopra-Schwimmbadtechnik untergebracht. Zur Ausstattung gehören eine sopra-Filteranlage mit manueller Rückspülung, die Mess- und Regeltechnik „sopra test premium 17“ zur Kon­trolle der Wasserwerte und Dosierung der Pflegemittel, die „sopra pool control touch“ zur Steuerung der Anlagentechnik und die Desinfektionsanlage „soprazon premium 19“ für hygienisch einwandfreies, klares Poolwasser.

Dazu ist die Anlage an die sopra-Cloud angeschlossen. Das heißt, der Bauherr kann übers Handy oder Tablet seine Poolanlage überwachen, die Wasserwerte überprüfen und – wenn nötig – korrigieren. Auch die ELBIO-Techniker können von der Firma aus die Anlage kontrollieren und bei Störungen dem Bauherrn wichtige Tipps zur Behebung geben. So werden unnötige Kundendienstbesuche vermieden.

Fünf Stufen führen eckig in das Poolbecken.

Beheizt wird das Becken über eine Wärmepumpe vom sopra-Lieferanten Herget mit einer Leistung von 18,7 kW. Die neue Photovoltaikanlage auf dem Dach des Wohnhauses liefert genügend Strom, um damit auch die Wärmepumpe betreiben zu können. So ist der Pool ganz auf eine energieeffiziente und -autarke Betriebsweise ausgelegt.

Die Familie kann jetzt an neun Monaten im Jahr ihre Poolanlage genießen und muss nicht warten, bis das Ostseewasser Badetemperatur erreicht hat.

Fotos: ©Winny Hohensee

