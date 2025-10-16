Noch mehr Lebensqualität
Neben dem spektakulären Ausblick von ihrem Grundstück in die ländliche Umgebung genießen die Hausbesitzer jetzt zusätzlich den großzügigen Pool als Ort der Erholung, der Badefreuden und der Ruhe.
Die Bauherren-Familie in Baden-Württemberg liebt ihr modernes Eigenheim in Hanglage auch wegen des spektakulären Ausblicks in die umliegende, abwechslungsreiche Landschaft. Um sich an ihrem Top-Standort noch ein großes, zusätzliches Stück mehr Lebensqualität im Alltag zu gönnen, plante die Familie den Bau eines eigenen Pools.
Bei der Suche nach einem Schwimmbadbau-Experten in ihrer Region stießen die Bauherren schnell auf die Pool+Home GmbH im baden-württembergischen Kirchheim unter Teck. Das Unternehmen ist Mitglied im Bundesverband Schwimmbad & Wellness (bsw) und Profi-Partner des tschechischen Fertigbecken-Produzenten Niveko, der Schwimmbecken aus Hightech-Polymer herstellt. Die Becken sind vollständig nach Kundenwunsch konfigurierbar und spiegeln dadurch den individuellen Stil jedes Kunden wider.
Fertigbecken mit vielen Extras
Nach sorgfältiger Beratung entschieden sich die Bauherren für ein weißes Fertigbecken aus dem vielfältigen Niveko-Programm: das Becken „Überlauf Advance“ mit den individuellen Maßen 9 x 3,5 x 1,5 m. Die Größe des Beckens bietet viel Platz für intensive Badefreuden, und für das vollwertige Schwimmtraining gibt es eine leistungsstarke Gegenstromanlage, die eine kraftvolle Strömung erzeugt.
Beim Einstieg wählten die Bauherren aus den verschiedenen Ausführungen von Niveko das Modell „Treppe Modern mit Flachbereich“ aus. Bei dieser Einstiegstreppe ist die oberste Stufe als Flachbereich ausgeführt, der von Kindern als Spielzone genutzt werden kann – oder einfach nur zum relaxten Sitzen im Wasser.
Zur Ausstattung gehört auch eine Unterflur-Rollladenabdeckung, die in einem Rollokasten außerhalb des Beckens untergebracht ist, um die Nutzfläche des Pools nicht zu verkleinern. Die Abdeckung schützt den Pool vor Verunreinigungen und Wärmeverlust, reduziert den Wasserverbrauch durch Verdunstung und senkt somit die Betriebskosten.
Das Becken funktioniert weitgehend autark, denn eine Photovoltaikanlage liefert Energie für die Wärmepumpe und Filtertechnik, und die Überschussenergie von der Hausheizung (Erdwärmepumpe) fließt ebenfalls in den Kreislauf mit ein.
Rund um den Pool gibt es verschiedene Sitz- und Liegemöglichkeiten, die von der Familie gerne genutzt werden.
Planung & Realisierung
Becken-Typ
Niveko Überlauf Advance
Maße Schwimmbecken
Länge: 9,00 m
Breite: 3,50 m
Tiefe: 1,50 m
Spezifikation
Farbe: Weiß
Treppe: Typ Modern mit Flachbereich
Schwimmbadbau
Pool+Home GmbH
Paradiesstraße 74
73230 Kirchheim unter Teck – Deutschland
Hersteller
Niveko s.r.o
Nivnická 2716
68801 Uherský Brod – Tschechien