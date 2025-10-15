Mit interessanten Lichtreflexionen im Wasser

Dieses außergewöhnliche Schwimmbecken ist der Architektur des Hauses angepasst, ordnet sich auf Wunsch des Bauherrn aber dem Design des Wohnhauses, der Terrasse und des Gartens unter.

Das Gebäude aus der Jahrhundertwende war ursprünglich wie ein Doppelhaus angelegt. Doch in den folgenden Jahrzehnten entwickelten sich die beiden Haushälften – rein optisch gesehen – auseinander. Während die linke Hälfte in ihrem Urzustand erhalten blieb, wurde die rechte im Zuge einer Sanierung komplett umgebaut und unter anderem mit einem Flachdach versehen.

Eine gelungene Verbindung zwischen Wohnhaus, Garten und Schwimmbad.

Der neue Besitzer hatte den Kölner Architekten Johannes Götz, einen Spezialisten für solche Herausforderungen, damit beauftragt, die Trennung wieder aufzuheben und die beiden Haushälften in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen – was auch mit Bravour gelang. Eine neue Gebäudefassade verbindet nun beide Haushälften und sorgt für das gewünschte einheitliche Bild. Im Inneren wurden sie entkernt und erhielten ein modernes Wohnambiente inklusive einer Komfortausstattung, die den Ansprüchen des Bauherrn gerecht wird.

Die bequeme Einstiegstreppe wurde auch mit den Flossenbürger Natursteinplatten ausgeführt.

Zum neuen Wohnstandard sollte auch ein Schwimmbad im Garten gehören. „Ein wichtiges Anliegen des Architekten war“, erzählt Heiko Zeuner von der Firma MLZ, die den Auftrag zum Bau des Schwimmbades bekommen hatte, „dass der Pool nicht als Fremdkörper im Garten wahrgenommen wird, sondern sich harmonisch in den gesetzten Standard von Wohnhaus, Terrasse und Garten einfügt.“ Diese Vorgabe wurde dadurch erfüllt, dass das aus Ortbeton gebaute Schwimmbecken mit dem gleichen Naturstein ausgekleidet wurde, der auch ums Haus herum und für die Terrasse zum Einsatz kam.

Der große Pool bietet viel Freiraum für ein intensives Schwimmtraining.

„Der Flossenbürger Granit“, fährt Heiko Zeuner fort, „zeichnet sich dadurch aus, dass er einen sehr geringen Mineralstoffanteil und einen hohen Quarzitanteil hat, sodass es kaum zu Ausfällungen kommen kann.“ Deshalb ist er gut für den Einsatz im Schwimmbad geeignet.

Aus dem Pool hat man einen wunderbaren Blick in den Garten.

Das 10 x 4 m große Becken wurde zuerst mit einer Meyer-Schwimmbadabdichtung versehen, um es absolut dicht zu bekommen. Danach wurde es mit den großformatigen Natursteinplatten ausgekleidet, die im Wasser einen dunklen, geheimnisvollen Schimmer erzeugen, der gut zur umgebenden Terrasse und dem Garten passt. Großformatige Platten waren dem Bauherren deshalb so wichtig, um einen möglichst geringen Fugenanteil zu bekommen.

Eine Rollladenabdeckung schützt den Pool bei schlechtem Wetter.

Eine Besonderheit sind auch die Randsteinplatten. Diese wurden vom Steinmetz Karl Fröhlich aus massiven Natursteinblöcken herausgearbeitet und im Winkel bis zur Wasserlinie heruntergezogen, sodass der Eindruck entsteht, der Naturstein zieht sich vom Beckenkopf bis hinunter zum Boden. So fügt sich der Pool harmonisch in die Gartenlandschaft ein. Der dunkle Stein erzeugt, passend zum Umgang, interessante Lichtreflexionen im Beckenwasser.

Zur Ausstattung gehört ebenfalls eine dreistrahlige Gegenstromanlage für intensives Schwimmtraining.

Es ist ein hochwertig durchgestylter Garten, bei dem das Schwimmbad nur ein, wenn auch wichtiger, Baustein ist. Eine bequeme Einstiegstreppe, die ebenfalls mit den Flossenbürger Natursteinplatten ausgelegt ist, führt in das Becken hinein. Die Rollladenabdeckung ist in einem separaten Schacht im Beckenboden installiert.

Zur Attraktionsausstattung gehören eine leistungsstarke, dreistrahlige Ospa-PowerSwim-Gegenstromanlage und eine Massagestation. Sauber, sicher und trocken ist die Ospa-Schwimmbadtechnik im Keller des Wohnhauses installiert.

„Eine gelungene Verbindung zwischen Wohnhaus, Garten und Schwimmbad“, resümiert Heiko Zeuner zufrieden. „Das Projekt zeigt, was auch bei einem Freibad in puncto modernem Design alles möglich ist.“

Planung & Realisierung

Schwimmbadinstallation und -montage

MLZ AG

Pools & Wellness

An der Riedwiese 4

61250 Usingen – Deutschland

Architektur

Johannes Götz

Hardtstraße 8

50939 Köln – Deutschland

www.johannesgoetz.com

Attraktionen und Schwimmbadtechnik

Ospa

Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG

Goethestraße ​5

73557 Mutlangen – Deutschland

Gegenstromanlage

uwe JetStream GmbH

Buchstraße 82

73510 Schwäbisch Gmünd – Deutschland

Schwimmbadabdichtung

Meyer GmbH

Esslinger Straße 3

71334 Waiblingen – Deutschland

www.meyer-bauabdichtung.de

Fotos: ©Yvonne und Sebastian Fehlings