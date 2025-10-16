In Elementbauweise

Mit fertigen ISO-Beton-Elementen wurde das Becken schnell und unkompliziert auf einer betonierten Bodenplatte errichtet und dann mit einer Schwimmbadfolie ausgekleidet.

Bevor der Bauherr Kontakt mit dem sopra-Partner Swim & Sweat aufnahm, hatte er sich bereits gut informiert und sogar schon einige Skizzen angefertigt, wie sein Pool aussehen sollte. Ebenso hatte er schon genaue Vorstellungen, was die Positionierung des Schwimmbeckens direkt vor der Terrasse anging.

Der große Garten der Bauherren bot viel Platz für ein individuelles Becken.

Christian Piechel von Swim & Sweat beriet den Bauherrn über die Möglichkeiten, an die Terrasse wie gewünscht einen Pool zu integrieren, genauso wie über die verschiedenen Poolkonstruktionen sowie Ausstattung und Technik. „Der Bauherr war kurz entschlossen und stimmte dem Plan zu, ein Folienbecken mit Touch-Folie einzubauen“, erzählt seine Tochter Lotta Piechel.

ISO-Beton: flexibel, schnell, energiesparend

Die Vorteile eines ISO-Beton-Beckens überzeugten den Bauherrn, da er nicht so lange eine Baustelle im Garten haben und möglichst schnell seinen Pool nutzen wollte. „Wir haben dem Bauherrn verschiedene Beispiele von realisierten Projekten gezeigt“, fährt Lotta Piechel fort, „und die Pools gefielen ihm.“

Der Pool wurde nach den genauen Wünschen des Bauherrn neben dem Haus platziert.

Die ISO-Beton-Becken der Unternehmung I. Schumacher GmbH bestehen aus Elementen, die sich zu Schwimmbecken in beliebiger Form und Größe zusammenbauen lassen. Durch ein patentiertes Verfahren werden die Elemente aus einem Styropor-Beton-Gemisch hergestellt. Nach dem Aufbau sind sie sofort verlegefertig und bieten zudem eine Isolierung gegen Wärmeverluste.

Rund um den neuen Pool gibt es viele Sitz- und Liegemöglichkeiten zum Relaxen.

Auf einer doppelt armierten, betonierten Bodenplatte werden die Schalsteine aufgebaut und miteinander verbunden. Die Poolinnenseite wird dann mit einem Vlies und einer gewebeverstärkten Folie ausgekleidet. Zur Ausführung kam ein immerhin 12 m langes und 4,5 m breites Becken, zuzüglich Rollladenschacht.

Eine vierstufige Treppe führt in den großen Pool.

Verkleidung und Ausstattung

Der Pool ist mit einer Alkor-Folie „Touch Elegance“ ausgekleidet, die mit ihrem eleganten Grau ein attraktives Schimmern ins Wasser zaubert. Zur Beckenausstattung gehören unter anderem eine bequeme Einstiegstreppe, eine Rollladenabdeckung mit Solarpaneelen, die nicht nur die Wärme im Wasser speichern, sondern durch die Sonneneinstrahlung sogar noch zusätzliche Wärme ins Wasser einbringen, was die Heizkosten reduziert.

Die sopra-High-Level-Skimmer gewährleisten einen hohen Wasserspiegel, der beim Schwimmen den Blick in den Garten ermöglicht.

Des Weiteren gehören zum Becken drei High-Level-Skimmer, die einen für Skimmerbecken ziemlich hohen Wasserspiegel erzeugen, sowie sechs Einströmdüsen auf der gegenüberliegenden Seite und zwei im Rollladenschacht, um in dem Pool eine gute Beckenhydraulik hinzubekommen.

Die Rollladenabdeckung mit Solarpaneelen bringt durch die Sonneneinstrahlung noch zusätzliche Wärme ins Wasser ein.

Eine leistungsstarke Gegenstromanlage, um daran ein aktives Schwimmtraining absolvieren zu können, und vier Scheinwerfer komplettieren die Ausstattung. Die sopra-Technik ist im nahen Gartenhäuschen untergebracht. Ein 840er Hochschichtfilter, die Mess- und Regeltechnik „sopra premium 17“ sowie die Steuerung „sopra pool control perfect“ sind hier gut zugänglich und revisionsfreundlich installiert.

Beheizt wird das Becken mit einer HKR-Wärmepumpe. Ein komplettes sopra-Paket, das dem Bauherrn unbeschwerte Badefreuden garantiert.

Die graue Folie erzeugt ein attraktives blaues Schimmern im Wasser.

