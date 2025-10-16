Entspannung im Garten

Mit einem Fertigbecken konnte der Wunsch der Familie nach einem Pool im Garten schnell erfüllt werden.

Eine befreundete Familie hatte den Bauherren für ihr Vorhaben Franz Steinbauer empfohlen. Der Poolexperte aus dem bayerischen Miltach hatte den Freunden bereits einen Pool gebaut, und so war Franz Steinbauer auch hier die erste Wahl.

Entspannung im Garten mit Pool
Der neue Pool grenzt direkt an die Terrasse und ist umgeben von Natur.

Komplettlösung für Pool und Ausstattung

Im Zuge des Neubaus eines Wohnhauses sollte gleichzeitig auch ein Schwimmbad im Garten realisiert werden. Dabei stellte sich der Kunde eine Komplettlösung vor, die – wie die ersten Beratungsgespräche schnell ergaben – das Schwimmbecken und die gesamte Ausstattung beinhalten sollte. Ein Fertigbecken war deshalb für die Bauherren die ideale Lösung.

Neubau Haus mit Pool und Garten
Der Neubau, Terrasse, Pool und Garten ergeben ein stimmiges Konzept.

Die Planungen sahen vor, dass das Becken unmittelbar an die Terrasse anschließt und an der Grundstücksgrenze entlang längs in den Garten eingebaut wird. Die Bauherren entschieden sich für ein GFK-Becken aus der Serie „Linear RS“ von RivieraPool in der Farbe „Granicite Steingrau“ in der Größe 9,75 x 3,70 m. Das Kürzel RS bedeutet Rollladenschacht, denn bei diesem Beckentyp ist die Rollladenabdeckung in die Treppe integriert. Eine geniale Lösung, denn so wird ein zusätzlicher Rucksackschacht überflüssig.

Pool Aufsicht mit Drohne
Das Schwimmbecken wurde entlang der Grundstücksgrenze positioniert.

Energiesparende Ausstattung

Zur weiteren Ausstattung gehören ein Skimmer, vier Unterwasserscheinwerfer LED warmweiß und die bereits erwähnte Rollladenabdeckung in der Ausführung Polycarbonat-Solar. Die Solarprofile schützen das Wasser nicht nur vor Auskühlung und speichern die Wärme, sondern dank des Solareffekts wird dem Beckenwasser zusätzliche Wärme zugeführt. Dies senkt die Betriebskosten deutlich und verbessert die Energiebilanz des Pools.

lounge am pool
Die gemütliche Lounge auf der Terrasse bietet einen schönen Blick in den großen Garten.

Die Einbringung des Beckens ging routiniert und problemlos vonstatten. Was für die Bauherren immer ein besonderes Erlebnis ist und auch die Nachbarn neugierig werden lässt, ist für das Steinbauer-Team Routine: Das Becken wurde im Werk von RivieraPool vorproduziert, mit einem LKW zur Baustelle transportiert, mit einem Kran über das Hausdach gehoben und dann in die vorbereitete Baugrube gesetzt. Die Steinbauer-Techniker brauchten es dann nur noch anzuschließen. Anschließend wurde es mit Thermaton-Isolierbeton hinterfüllt. Das Material hat einen zusätzlichen wärmespeichernden Effekt.

Pool Treppe
Eine große und elegante Treppe führt von der Terrasse direkt ins kühle Nass.

Vollautomatische Poolsteuerung

Was die Wasseraufbereitung betrifft, so konnte die Ospa-Schwimmbadtechnik sauber und trocken im Keller des nahen Wohnhauses installiert werden. Die Filteranlage mit Umwälzpumpe und automatischer Rückspülung sowie die Ospa-Compact-Messstation HighPerf, mit vollautomatischer Chlordosierung, Flockung und pH-Dosierung, sind sauber und gut zugänglich untergebracht. Dank der Schwimmbadsteuerung Ospa HighPerf wird der Pool vollautomatisch gesteuert. Am Display können die Bauherren leicht die Wasserwerte einsehen und bei Bedarf korrigieren. Die integrierte Modbus-RTU-Schnittstelle ermöglicht eine Integration der Anlage in die Gebäudetechnik. So müssen sich die Bauherren kaum um die Wasserpflege kümmern.

Planung & Realisierung

Schwimmbadbau

Steinbauer GmbH
Bahnhofstraße 9
93468 Miltach – Deutschland

Schwimmbecken

RivieraPool
Fertigschwimmbad GmbH
Klöcknerstraße 2
49744 Geeste – Deutschland

Schwimmbadtechnik

Ospa
Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG
Goethestraße ​5
73557 Mutlangen – Deutschland

Fotos: ©Tom Bendix

Dieser Artikel ist in Ausgabe 76 des pool Magazins erschienen.

