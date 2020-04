Badespaß bis in den späten Herbst

Am Anfang war es nur ein Informationsgespräch. Als der Bauherr in die Ausstellung von bsw-Mitglied Schwimmbad-Henne in Pforzheim kam, hatte er noch keine konkreten Vorstellungen, was für einen Pool er eigentlich wollte. Er hatte in unmittelbarer Nachbarschaft zu seinem Wohnhaus noch ein weiteres Grundstück erworben und wollte dies jetzt mit einem Schwimmbad bebauen.



Torsten Wolfschläger vom Henne-Team beriet den Bauherrn, wie auf dem Grundstück ein Schwimmbecken realisiert werden könnte. Freibad oder Hallenbad? Der Bauherr hatte sich noch nicht entschieden. Schnell wurde aber in den Beratungsgesprächen klar, dass der Wunsch nach einer Schwimmhalle nicht umgesetzt werden konnte. Also sollte es ein Freibad werden. „Der Kunde wünschte aber eine möglichst lange Badezeit vom frühen Frühjahr bis in den späten Herbst“, erinnert sich Torsten Wolfschläger. „So empfahlen wir ihm, den Pool mit Rollladenabdeckung und Überdachung zu versehen, um das Becken energetisch optimal auszustatten.“



Die Überdachung des Freibades kann in den Sommermonaten einfach neben den Pool geschoben werden. (Foto: Tom Bendix)



In intensiven Beratungsgesprächen konkretisierte sich langsam das Projekt. Um Kunden eine Vorstellung zu geben, wie die zukünftige Poolanlage aussehen wird, bietet ihnen Schwimmbad-Henne an, eine CAD-Planung zu machen, damit sie über alle Details des Projekts mit den dazugehörigen Gewerken informiert sind. Außerdem kann der Bau vom Henne-Team auf Wunsch in allen Bauabschnitten begleitet werden, damit auch der Rohbauer und andere Gewerke wie beispielsweise der Elektriker oder der Gartenbauer über die Planung Bescheid wissen und Schnittstellenprobleme vermieden werden.



Bei kälterer Witterung kann der Bauherr seine Bahnen bequem unter der Pool-Überdachung schwimmen. (Foto: Tom Bendix)



Der Bauherr entschied sich für ein sopra-Polyfaser-Becken, 8 m x 3,77 m groß, in der Sonderfarbe „3 D Keramik Anthrazit-grau“ mit Ecktreppe, Rollladenschacht und klassisch grauer grando-Rollladenabdeckung. Weitere Ausstattungsdetails sind eine Gegenstromanlage mit 60 m³ Leistung, sopra-Einbauteile mit Edelstahlblenden und LED-RGB-Schweinwerfer.



Eine grando-Rolladenabdeckung verbessert die Energieeffizienz und sorgt zusammen mit der Überdachung und der Zodiac-Wärmepumpe für 8 Monate Schwimmvergnügen.



Passend zur Beckenfarbe wählte der Bauherr eine Schiebehalle, Modell „Rubin“, in der Farbe Anthrazit mit Eisenglimmer. „Ursprünglich war eine Rubin-Überdachung mit gleich hohen Segmenten geplant“, erzählt Torsten Wolfschläger. „Nachdem die Poolanlage zwei Monate in Betrieb war, entschied sich der Bauherr dann doch, das erste Segment gegen ein längeres und höheres einzutauschen.“ Der Pool wurde in die Baugrube auf eine Betonplatte gestellt und brauchte dann nur noch von den Henne-Technikern angeschlossen werden. Anschließend wurde er mit Thermotec-Dämmmaterial hinterfüllt.



Die kraftvolle Gegenstromanlage macht sportliches Schwimmen möglich. (Foto: Tom Bendix)



Nach Fertigstellung wurde eine Terrasse mit Feinsteinzeugplatten gebaut. In einem neuen Anbau neben der Garage ist die sopra-Schwimmbadtechnik untergebracht: sopra-Filter mit AFM-Filtermaterial, drehzahlgeregelter Pumpe sowie Besgo-Ventile, soprazon-Anlage für die Desinfektion und die Mess-, Regel- und Dosiertechnik sopra-test privat auf Basis von Chlor- und pH-Dosierung. Beheizt wird das Becken über eine Zodiac-Wärmepumpe „ZS 500“. Sie garantiert dem Bauherrn angenehme Wassertemperaturen über acht Monate im Jahr.



In dem hübsch angelegten Garten kommt der neue Pool mit seiner Überdachung gut zur Geltung. (Foto: Tom Bendix)