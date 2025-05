Jahrbuch Landschaftsarchitektur – Die besten Projekte des Jahres (Foto gestellt vom Callwey Verlag)

Landschaftsarchitektur prägt unsere Städte, gestaltet öffentliche Räume und schafft Rückzugsorte in der Natur. Doch welche Projekte setzen neue Maßstäbe? Welche Trends bestimmen die Zukunft nachhaltiger Freiräume? Das Jahrbuch Landschaftsarchitektur bietet einen umfassenden Überblick über die spannendsten und innovativsten Landschaftsarchitektur-Projekte des Jahres und zeigt, wie Planung, Design und Umweltbewusstsein zu einzigartigen Lösungen verschmelzen. Dieses Werk präsentiert eine kuratierte Auswahl wegweisender Projekte aus dem internationalen Raum – von Klinikparks und Schulhöfen bis hin zu visionären Privatgärten. Mit über 300 eindrucksvollen Fotografien, detaillierten Plänen und fachkundigen Beiträgen gewährt das Jahrbuch einzigartige Einblicke in die Kunst und Wissenschaft der Landschaftsgestaltung. Umfassende und detaillierte Porträts der beteiligten Büros zeigen, wie Landschaftsplaner*innen ökologische, technische und soziale Herausforderungen meistern und zukunftsweisende Konzepte entwickeln.

Das Jahrbuch für Landschaftsarchitektur ist eine erstklassige Inspirationsquelle. Es dokumentiert nicht nur herausragende Projekte, sondern setzt zugleich Impulse für die zukünftige Entwicklung der Branche.

Jeder Gartenbereich hat unverkennbare Merkmale, wie z.B. die Outdoor-Küche. (Foto gestellt vom Callwey Verlag)

Die Autoren

Tilman Latz leitet seit 2011 das Büro Latz und Partner. Er ist bdla-Mitglied und engagiert sich im bdla Bayern und der Bayerischen Architektenkammer. Er studierte in Wien, Kassel und London. Berufserfahrungen sammelte er bei Jourda Architectes und als Gastdozent in den USA und Kassel. Seit 2022 ist er Professor an der HSWT.

Laura Puttkamer ist Journalistin und freie Autorin. Sie hat Stadtentwicklung studiert und beschäftigt sich in ihrem eigenen Redaktionsbüro schwerpunktmäßig mit den Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Klimawandel.

Landschaftsarchitektur 2025 – Buchübersicht

Autoren: Tilman Latz, Laura Puttkamer

Titel: Landschaftsarchitektur 2025 – Herausragende Projekte 2025

Erscheinungsjahr: 1. Auflage 2025

Umfang: 280 Seiten. Ca. 300 Fotos und Abbildungen

Format: 25 x 28 cm, gebunden

Preis: 59,95 € in Deutschland, 61,70 € in Österreich, 77,00 sFr in der Schweiz

ISBN: 78-3-7667-2776-3

Alle Infos auch unter www.callwey.de/buecher/landschaftsarchitektur/