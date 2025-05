Landschaftsarchitekten, Gartengestalter sowie Garten- und Landschaftsbauer werden jährlich aufgerufen, besonders gelungene, realisierte Privatgärten einzureichen, die von einer renommierten Jury ausgewählt und prämiert werden. Das Buch zeigt eine beeindruckende Vielfalt unterschiedlichster Privatgärten anhand von über 400 Farbabbildungen und Gartenplänen. Detaillierte Angaben zu Besonderheiten des Grundstücks, des Konzepts, der verwendeten Materialien und der Auswahl der Pflanzen runden die 50 Gartenporträts ab.

Der Wettbewerb zählt zu den wichtigsten Branchenevents; 2025 werden bereits zum zehnten Mal die Sieger gekürt. Die Dokumentation ist für Gartenplaner und Gartenbesitzer gleichermaßen ein vorzügliches Kompendium, um sich inspirieren zu lassen. Zum siebten Mal wurden dieses Jahr besten Produkt-Innovationen in Architects‘ Choice gekürt.

Das Buch „Gärten des Jahres 2025“ vom Callwey Verlag. (Foto gestellt vom Callwey Verlag)

Partner des Wettbewerbs sind BGL Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V.,

bdla Bund Deutscher Landschaftsarchitekt:innen, BSLA – Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen, DGGL Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur e.V., GaLaBau Verband Österreich, Jardin Suisse, ÖGLA Österreichische Gesellschaft für Landschaftsarchitekur, Giardina, RivieraPool Fertigschwimmbad GmbH und die Baumschule Ebben sowie der Callwey Verlag und die Medienpartner Garten + Landschaft mit der Plattform New Monday, Mein schöner Garten, GÄRTEN und Gartenpraxis.

Sitzplatz am Pool mit „schwebender“ Staudenrabatte als Blickabschluss vom Haus. Planungsbüro Terramanus Landschaftsarchitektur. (Foto gestellt vom Callwey Verlag)

Die Autoren

Konstanze Neubauer studierte Geografie, Raumordnung und Landesplanung sowie Landschaftsökologie an der LMU und der TU in München. Sie ist freie Journalistin und Autorin für die Themenbereiche Garten, Umwelt und Natur. Im Callwey Verlag sind bisher Gartenschätze in Bayern, 100 Traumgärten, 101 Traumgärten, Kleine Gärten sowie die Reihe Gärten des Jahres von ihr erschienen.

Stephan Lenzen ist freischaffender Landschaftsarchitekt und Präsident des bdla Bund Deutscher Landschafts- architekt:innen. Seit 2015 lehrt er an der FH Dortmund, Fachbereich Architektur/ Städtebau und wurde 2021 zum Honorarprofessor berufen. Er ist Mitglied im Sachverständigenausschuss der AKNW sowie im wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft.

Gärten des Jahres 2024 – Buchübersicht

Autoren: Konstanze Neubauer / Stephan Lenzen

Titel: Gärten des Jahres – Die 50 schönsten Privatgärten 2025

Erscheinungsjahr: 2025

Umfang: 320 Seiten, über 400 farbige Abbildungen und Pläne

Format: 23 x 30 cm, gebunden

Preis: 59,95 € in Deutschland, 61,70 € in Österreich, 80,00 sFr in der Schweiz

ISBN: 978-3-7667-2756-5

Alle Infos auch unter www.gaerten-des-jahres.com