Die Sommermonate stehen vor der Tür. Die einzige Sportart, die bei großer Hitze noch infrage kommt, da sie nicht nur anspruchsvoll, sondern auch extrem erfrischend ist, ist das Schwimmen.

Wer einen eigenen Pool besitzt, kann jederzeit und ohne sich fremden Blicken aussetzen zu müssen, schwimmen. Doch ob Brust, Kraul oder Rücken: Das eintönige Bahnen ziehen wird bald langweilig.

Um wieder Abwechslung in den Wassersport zu bringen, bietet Eichenwald einen fest am Beckenrand montierbaren Profi-Basketballkorb an. Hier übt sich früh, wer mal ein Nowitzki werden möchte: Der Korb befindet sich mit Abstand über dem Wasserspiegel, sodass es durchaus Kraft und Anstrengung fordert, einen ordentlichen Splash Dunk hinzulegen. Und spielt man mit Freunden, entbrennt bald ein richtiges Turnier und der Ehrgeiz ist groß!

Weitere Informationen unter:

www.eichenwald.de