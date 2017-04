Schatten wandert mit

Markisenschirm

Die Markise, die sonst üblicherweise an der Wand hängt, sitzt an einem Träger auf einer Säule. Den Schirm kann man bequem bis zu 335 Grad schwenken und so dem Sonnenstand folgen. Eine zusätzlich absenkbare Markise gibt dem Schatten noch mehr Raum. Sie schützt vor tief stehender Sonne und auch vor Wind.

Der Markisenschirm planet ist überall dort praktisch, wo man sich einen frei stehenden Sonnenschutz mit wanderndem Schatten wünscht, ob auf der Terrasse, mitten im Garten oder an einem Pool. Der markilux planet ist in Größen bis zu 510 mal 350 Zentimeter und 610 mal 300 Zentimeter in Weiß-, Grau- und Brauntönen sowie auf Wunsch in Sonderfarben erhältlich.

Weitere Informationen unter: www.markilux.de