Präzise Analyse

Wasseranalyse

Möglich macht das die professionelle Wasseranalysestation BAYROLab. Das System besteht aus zwei Komponenten: Der Spinlab Photometer ermittelt innerhalb einer Minute neun verschiedene Wasserparameter.

Hierzu entnehmen Schwimmbadbesitzer eine geringe Menge Wasser aus ihrem Pool und geben diese zeitnah beim Fachhändler ab. Die BAYROL Solution Software wertet dann die Daten aus und gibt individuell auf den jeweiligen Pool abgestimmte Empfehlungen für die Wasserpflege und Problembehandlung beispielsweise bei einem Algenbefall.

Bayrol Analysenbericht Algenbefall

Sie bestätigt, wenn Werte korrekt eingehalten wurden, und gibt bei Abweichungen zu den Sollwerten vor, was zu tun und welches BAYROL-Produkt in welcher Menge zuzugeben ist. Dem Analysebericht können zusätzliche Wasserpflegetipps beigefügt werden beispielsweise zur Frühjahrsreinigung oder Über­winterung des Pools.

Der Poolbesitzer erhält den Bericht entweder ausgedruckt in Papierform oder als PDF per E-Mail. Um das Analyseergebnis so genau wie möglich auf den Pool abzustimmen, werden vorher alle Kenndaten des Pools, die bereits verwendeten Pflegeprodukte sowie besondere Wünsche des Poolbesitzers in der BAYROL Solution Software hinterlegt.

Alle durchgeführten Wasseranalysen werden im System archiviert und der Poolbesitzer oder Fachhändler hat jederzeit einen Überblick über die Veränderung der Wasserparameter. Eine Wasseranalyse mit BAYROLab kann man bei ausgewählten Schwimmbadfachhändlern durchführen lassen.

