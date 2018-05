Filter

OC-1 heißt ein neues Filtermedium bei Astralpool für die Anwendung in privaten Schwimmbecken und in der Wasseraufbereitung.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Filtermedien setzt sich der Schmutz bei OC-1 über die gesamte Filterschicht hinweg und in den Zellen von OC-1 ab, anstatt nur an der Oberfläche des Filtermediums aufgefangen zu werden. Das neue Filtermedium OC-1 bietet einige Vorteile: Der Druckverlust in der Filteranlage kann verringert und der Filterdurchfluss unabhängig von der Menge der herausgefilterten Verschmutzungen konstant gehalten werden.

OC-1 von Astralpool ist leichter als herkömmliche Filtermedien und fängt Schmutzpartikel nicht nur an der Oberfläche ab.

OC-1 ist auch leichter als Sand, Kies oder Glas und damit einfacher zu handhaben und zu transportieren. OC-1 kann den Energiebedarf und Wasserverbrauch verringern. Seine offene Zellenstruktur ermöglicht einen größeren Durchfluss durch den Filter. Dadurch kann die Pumpendrehzahl in vielen Fällen ohne Verringerung des ursprünglichen Durchflusses um rund 20 Prozent gesenkt werden, was Energieeinsparungen mit sich bringt.

