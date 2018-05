Intelligenter Whirlpool

Smarter Whirlpool

Alle wesentlichen Komponenten des Whirlpools wurden von Whirlcare in Eigenentwicklung digitalisiert und können per Sprache oder App gesteuert werden. Durch Sitzplatzerkennung weiß der Smart Spa, welche Plätze belegt sind, aktiviert automatisch die entsprechende Pumpe und stellt die gewünschte Massage ein. Die Kombination aus Spracheingabe, WiFi-Funktion und Einbindung von Amazon ermöglicht es, Musik-Streamingdienste wie Spotify, Amazon Music und andere direkt auf der eingebauten Surround-Soundanlage abzurufen. Zu den weiteren Features, die der Smart Spa anbietet, gehören: Sprachsteuerung über Amazon Alexa (Google Home und Apple Siri sind in Vorbereitung), digitales Aroma-Kammersystem zur Duftdosierung, individuell einstellbare LED-Beleuchtung, 120 Hydrojets zur Massage sowie ein Vulkan-Jet für Brust- und Bauchmassage.

Whirlcare Smart Spa: Der intelligente Whirlpool.

Der Smart Spa wird in Deißlingen-Lauffen gefertigt und ist damit ein Produkt „Made in Germany“.

Mehr Infos unter: