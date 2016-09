Fußballgucken am Pool

Fernseher

Damit hierbei nicht die Lieblingsserie oder die Sportschau verpasst wird, hat Aqua Vision, der Hersteller der spritzwassergeschützten Einbaufernseher, besondere Geräte entwickelt. Die schlanken Bildschirme sind in mehreren Größen erhältlich und lassen sich bündig in Wände einbauen, klassisch darauf montieren oder sogar in Spiegel und Schränke integrieren.

Da ihnen weder spritzendes Pool- oder Badewasser noch Saunahitze oder Kochwasser etwas anhaben können, sind die Geräte ideal für den Einsatz in der hauseigenen Sauna, in der Schwimmhalle und in der Küche ge­eignet. Die Bedienung erfolgt über die mitgelieferte Fernbedienung oder optional auch über eine Smart-Home-Steuerung.

Weitere Informationen bei www.iad-audio.de