Hotelbäder

Kategorie 3:

Kreativpreis Gold

Berge sind faszinierend. Noch faszinierender werden sie, wenn sie so vollkommen als Pool-Kulisse in Szene gesetzt werden. Dieses Hotelbad lässt Gäste drinnen und draußen relaxen, und dabei Körper und Seele entspannen. Die Proportionen stimmen und der Materialmix aus Holz und Stein schafft Herzlichkeit. „Baden am Berg“ – das bietet diese Anlage.

Preisträger

Hofer Group GmbH, I-St. Christina (BZ)



Kreativpreis Silber

Einfach mal die Gedanken schweifen lassen, abschalten und neue Kraft tanken. Wer diesen Pool mit Aussicht „bis zum Horizont“ genießt, ist seinem Lebensglück ein Stück näher. Ein Hotelbad, das eine ruhige Stimmung kreiert und mit Schwalldusche und Sprudelliege für ein Rundum- Wohlfühlprogramm sorgt.

Preisträger

SSF Schwimmbad GmbH, Niederlassung Stuttgart, Deizisau



Kreativpreis Bronze

Was hätte man schöneres in den Innenhof des Hotels bauen können als diesen Pool? Er nimmt die Formen der Gebäude durchdacht auf, betont die umliegende Pflanzenwelt und beherrscht das Spiel zwischen Naturstein und Holz. Eine gemütliche Atmosphäre mit modernem Flair – so lassen sich im Urlaub die Batterien aufladen.

Preisträger

SANKURT INSAAT A.S., TR-Sisli