“Workshop-Klassiker”

bsw-Akademie — 06.05.2017

Um nüchterne Mathematik ging es aber nicht. Im Gegenteil. Das Quadrat zeigte die vier Seiten einer jeden Botschaft, die immer mehr enthält als nur das Gesagte. Das Dreieck stand für die Bedürfnispyramide der Menschen, die alle nach Sicherheit, Bindung und Selbstwert streben. Und als Kreis war die Sitzordnung konzipiert – um allen einen guten Platz anzubieten.

Gut kam der Seminarklassiker „Erfolgreich Verkaufen“ auch wieder an – diesmal in weiterentwickelter Form. Referent Martin Wiedemeyer von CBR Development hatte das Programm ausgeweitet und nun unter dem Titel „Durch Beratung zum Verkauf“ angeboten. Wie man mit Kompetenz und Seriosität verkauft – das lernten die Teilnehmer in der zweitägigen Schulung. Bewusst hatte man auf eine branchenübergreifende Gruppe gesetzt, um den (fachlichen) Horizont zu erweitern.

Neben den bsw-Mitgliedsunternehmen A 1 Schwimmbadbau, Bayrol, Herzog Schwimmbäder, Hesselbach Schwimmbad­technik, Pentair und SCP Germany waren Teilnehmer der Privatbrauereien Herrenhausen und Wittinger dabei.

Keine Chance, im eigenen Bier oder im eigenen Pool-Wasser zu schmoren. Die Seminarbesucher nahmen neben dem fachlichen Input automatisch auch Impulse durch den Austausch untereinander mit. Weil das Seminar immer sehr begehrt ist, können sich Interessierte bereits jetzt fürs nächste Mal anmelden.

Am 12. und 13. Dezember ist es wieder so weit. Das Programm mit allen Details gibt es auf der bsw-Homepage in der Rubrik „bsw-Akademie“. Dort findet man auch ein weiteres lohnenswertes Training mit Martin Wiedemeyer zur Mitarbeiterführung: „Erfolgreich Führen“ am 14. und 15. Dezember.