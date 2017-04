Whirlpools World auf Expansionskurs

Wellness-Ausstellung — 24.04.2017

Der süddeutsche Wellness-Experte Whirlpools World hat eine neue Pop-up-Filiale in der Talstraße 124 in Bad Cannstatt eröffnet.

Auf rund 700 Quadratmetern präsentiert Whirlpools World eine der größten Wellness-Ausstellungen ihrer Art mit ausgesuchten Whirlpools von Whirlcare, Alps Spas, MAAX Spas und Clearwater Spas.

Schon am Eröffnungswochenende kamen zahlreiche Besucher. Sie zeigten sich begeistert von der Auswahl und den Vorteilen der angebotenen Whirlpools. Einige nutzten die Gelegenheit, um die Wirkung der Hydromassagen am eigenen Leib zu erfahren.

Wer noch mehr Whirlpools erleben möchte, ist in der Ausstellung von Whirlpools World in Deißlingen-Lauffen auf über 5.000 Quadratmetern richtig. Des Weiteren setzt der süddeutsche Wellness-Anbieter auch auf Swim-Spas, Saunen und Premium-Grills – alles, was Körper und Seele glücklich macht.