Vier Preise für Germany

Preisverleihung EUSA-Award — 08.05.2018

So sehen Siegertypen aus: Heiko Böttcher und Rolf Petersen von SSF Schwimmbad sowie Doris und Rainer Köppen von Köppen Schwimmbadtechnik (v.l.n.r.)

Köppen Schwimmbadtechnik aus Herzogenrath-Kohlscheid erhielt den bronzenen EUSA-Award in der Kategorie „Hot Tubs“. Und SSF Schwimmbad aus Meerbusch wurde mit gleich drei europäischen „Schwimmbad-Oscars“ ausgezeichnet. Das Unternehmen konnte den goldenen EUSA-Award in der Kategorie „Domestic Indoor Pools“, den bronzenen EUSA-Award in der Kategorie „Domestic Pool Enclosures“ und den bronzenen EUSA-Award in der Kategorie „Domestic Outdoor Pools“ mit nach Hause nehmen. Den beiden bsw-Gewinnerunternehmen herzlichen Glückwunsch!

Die europäischen Schwimmbadpreise werden seit 2013 jährlich vom europäischen Schwimmbadverband EUSA – European Union of Swimming Pool and Spa Associations – in Kooperation mit dem Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V. (bsw) für die schönsten privat genutzten Außen- und Innenpools sowie Whirlpools, Spas und Anlagen mit Poolüberdachung verliehen. Am EUSA-Award 2017 nahmen rund 100 Objekte aus acht Ländern teil. Preisrichter aus elf Ländern vergaben für jede einzelne Poolanlage Punkte, die zu einem Gesamtergebnis zusammengerechnet wurden. Das Besondere am EUSA-Award: Es handelt sich um einen Wettbewerb, in dem „die Besten der Besten“ gekürt werden. Denn in der Regel schicken die nationalen Verbände die Gewinneranlagen ihrer jeweiligen Schwimmbadpreise ins Rennen. EUSA-Präsident Mille Örnmark vom schwedischen Schwimmbadverband moderierte die Siegerehrung, die im Rahmen der internationalen Schwimmbad-Fachmesse SPATEX in Coventry stattfand.

Bronzenes Schwimmbecken mit Überdachung von SSF Schwimmbad.

Goldenes Hallenbad von SSF Schwimmbad.

Bronzenes Freibad von SSF Schwimmbad.

Bronzener Hot Tub von Köppen Schwimmbadtechnik.