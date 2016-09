Seit 30 Jahren erfolgreich

WDT — 02.05.2016

Die ersten WDT-Produkte wurden noch in Keller und Garage des Privathauses von Firmengründer Dietmar Werner hergestellt. Seit 2001 produziert WDT in einem hochmodernen Werk in Wertigen-Geratshofen.

Aufgrund der guten Geschäftsentwicklung sind die Betriebsstätten in den vergangenen Jahren mehrfach erweitert worden. Neben der Mess-, Regel- und Dosiertechnik für Schwimmbäder und Beduftungs- und Steuertechnik für SPA und Wellness umfasst die WDT-Produktpalette auch Dosiertechniken für Trinkwasser, Abwasser und Industrieanwendungen.

Aktuell erwirtschaftet WDT rund 75 Prozent seines Umsatzes im Export. Ein großer Teil der 42 Mitarbeiter arbeitet im Kundenservice, denn hier liegt eine ganz besondere Stärke des Unternehmens.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit bedeutet bei WDT eben auch die Unterstützung der Kunden inklusive technischen Telefonsupports nach dem Einbau der Anlagen. Zudem gehört zu den Stärken der erfolgreichen mittelständischen Firma auch, dass die WDT-Anlagen – egal ob Standardprodukt oder individuelle Einzelfertigung – vom ersten Konzept bis zur Programmierung der Steuerungssoftware im Unternehmen selbst entwickelt werden. Um das gewährleisten zu können, werden die Kompetenz und das Fachwissen der Mitarbeiter durch ständige Aus-, Fort- und Weiter­bildung gefördert.

Mehr Informationen zu Produkten, Services und Referenzen unter www.werner-dosiertechnik.de