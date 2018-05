Neuer Vertriebsmitarbeiter bei BINDER

Neuer Vertriebsmitarbeiter in Österreich — 04.05.2018

Michael Karner ist neuer Gebietsvertriebsleiter für die Turbinenschwimmanlage HydroStar in Österreich.

Als Gebietsvertriebsleiter steht Karner in direktem Kontakt mit den Händlern in der Alpenrepublik. Er wird die Zusammenarbeit mit ihnen intensivieren und das Vertriebsnetz ausbauen. Michael Karner war langjähriger Mitarbeiter bei DLW-Delifol in Stuttgart und bringt umfangreiche Erfahrungen in der Schwimmbad-Branche mit.

BINDER stärkt mit der Personalie seine Präsenz auf dem österreichischen Markt. Ziel ist es, den Absatz der Turbinenschwimmanlage HydroStar weiter zu steigern. Das System hat deutliche Vorteile gegenüber herkömmlichen pumpenbetriebenen Gegenstromanlagen. So erzeugt HydroStar eine breite, kraftvolle Strömung, die den Körper gleichmäßig umfließt. Die Anlage eignet sich für anspruchsvolles Schwimmtraining ebenso wie für Freizeit- und Wellnessanwendungen. HydroStar ist in sechs Leistungsstufen mit Volumenströmen von 160, 215, 275, 320, 430 und 550 m3 pro Stunde erhältlich. Für Profischwimmer hat BINDER zwei Sonderausführungen mit Volumenströmen von 600 m3 bzw. 1200 m3 im Programm.

HydroStar verbraucht nur 20 bis 50 Prozent der Energie, die pumpenbetriebene Systeme benötigen. Die Turbinenschwimmanlage ist wartungsfrei, da die Gleitlager des Motors vom Wasser geschmiert werden. Für die Energieversorgung genügt ein haushaltsüblicher Stromanschluss. Weitere Informationen gibt es unter