chillisy® stattet „Germany’s next Topmodel“ aus

Accessoires — 14.05.2018

Foto: © ProSieben

Wer will das nicht? In der diesjährigen 13. Staffel von „Germany’s next Topmodel“ (GNTM) sind nicht nur die bildhübschen Teilnehmerinnen, sondern erstmals auch die schwimmenden Riesenkissen von chillisy® in die traumhafte Villa in Los Angeles eingezogen. Kein Wunder, sind die angehenden Topmodels stets völlig ausgeruht und entspannt.

Foto: © ProSieben

chillisy® - THE LUXURY LIFESTYLE

chillisy® ist ein junges Label, das 2010 gegründet wurde und für hochwertige Poolkissen sowie schwimmende Accessoires steht. Neben Design und Langlebigkeit setzt die Marke auf höchste Qualität und nachhaltige Produktion: Die verwendeten Stoffe stammen ausnahmslos aus der EU, sind atmungsaktiv, schadstofffrei und nach Öko-Tex-Standard 100 zertifiziert. Alle Produkte werden in Deutschland genäht und sind in über 40 Farben erhältlich, die den Sommer noch bunter machen. Jüngst wurde das Premium Poolkissen für den German Design Award 2019 nominiert.

