Bester neuer Partner

Auszeichnung — 08.05.2018

Bertram Krainz, Prokurist von Whirlpools World, freut sich über die Auszeichnung mit dem "Roockie of the Year"-Award.

Bertram Krainz, Prokurist von Whirlpools World und Whirlcare in Deißlingen-Lauffen, durfte den begehrten „Rookie of the Year“-Award entgegennehmen. Mit diesem Preis würdigt das US-amerikanische Unternehmen, das auf eine 40-jährige Tradition zurückblickt, den besten Neueinsteiger in seinem internationalen Händlernetz unter besonderer Berücksichtigung von Zusammenarbeit und herausragendem Engagement. Whirlpools World vertreibt Cal Spas© seit dem Jahr 2017 und ist Generaldistributor für Deutschland, Österreich, die Schweiz, Frankreich, Spanien, Portugal, Belgien, Luxemburg und die Niederlande. Überreicht wurde die prestigeträchtige Auszeichnung anlässlich der internationalen Händlertagung von Cal Spas© am Firmensitz im kalifornischen Pomona von CEO Casey Loyd (auf dem Foto links), Inhaber und Präsident des Unternehmens.