Bericht: Frühjahrsmesse 2018 bei Whirlpools World

— 23.03.2018

Frühjahrsmesse bei Whirlpools World zieht viele interessierte Besucher an.

Das winterliche Wetter schreckte die Models nicht.

Auch wenn sich das Wetter alles andere als frühlingshaft zeigte, war die Frühjahrsmesse bei Whirlpools World in Deißlingen-Lauffen, Europas größter Wellness-Ausstellung, ein schöner Erfolg. Der von klirrender Kälte begleitete Wintereinbruch weckte den Wunsch nach Wärme und wohliger Entspannung – wie schön wäre es jetzt, in einem Whirlpool zu liegen!

In diesen Genuss kamen die Models Teresa Schalekamp (19) am Samstag, Zweitplatzierte des Aqua-Queen-Contests 2017, sowie Anne Ziegler (23) und Albina Kreider (24) am Sonntag. Sie erfüllten die Whirlpools und Swim-Spas mit Leben und zogen viele Blicke auf sich. Und da Whirlen schließlich ein Ganzjahresvergnügen ist, schreckten die Mädels auch vor Außenaufnahmen nicht zurück – ganz im Gegenteil! Während die Besucher dick vermummt mit Schals und Mützen vorbeiflanierten, hatten die jungen Damen sichtlich Spaß im herrlich warmem Whirlpool-Wasser.

Viel Spaß hatten die Models bei der Präsentation der neuen Whirlpool-Modelle

Nach den anstrengenden Fotoshootings kam die Hydrooxygen-Therapie im Whirlcare-Modell „Healthcare“ gerade recht: Die winzig kleinen Sauerstoffbläschen sorgen nicht nur für herrliche Entspannung, sondern verbessern auch den Stoffwechsel der Haut und führen dieser Sauerstoff und ein Extra an Feuchtigkeit zu - ein perfekter Abschluss für die Models.

Das wohlig warme Wasser sorgte für Wohlfühl-Faktor.

Umschauen, informieren, verschiedene Pools vergleichen und sich ausgiebig beraten lassen: Welcher Pool ist der richtige? Was muss beim Anschluss eines Whirlpools beachtet werden? Wie aufwendig ist die Wasserpflege? Bei rund 150 unterschiedlichen Whirlpools von sieben namhaften Herstellern, dazu Swim-Spas, Saunen und Infrarotkabinen, gab es für das interessierte Publikum allerhand zu entdecken. Während hochwertige Gasgrills so manches Männerherz höherschlagen ließen, konnten die Damen durch die Wellness-Boutique bummeln.

Und selbst für Kinderbetreuung war gesorgt: Damit die Großen in aller Ruhe durch die 3500 Quadratmeter große Ausstellung spazieren konnten, durften sich die Kleinen bei Mal- und Bastelarbeiten vergnügen.

Zünftig hatte der Sonntagvormittag begonnen, als die Band „Luft und Blech“ zum Frühschoppen aufspielte; im Anschluss sorgte der bekannte Moderator und DJ Nik Herb für Stimmung. Köstliche selbst gebackene Kuchen sowie saftige Steaks und Würstchen vom Grill, gebruzzelt vom Rollerclub „Die Göttlichen“, fanden reißenden Absatz. Diese hatten übrigens auch ihren eigenen Gerstensaft mitgebracht: „Das Göttliche“, gebraut vom „Hader Karle“ aus Weilersbach, vermittelte ein Stück lokaler Bierkultur.

Sportlich ging es hingegen in den bis zu neun Meter langen Swim-Spas zu, welche die Besucher nicht nur ob ihrer Größe beeindruckten: Die Möglichkeit, intensives und per Gegenstromanlage regulierbares Schwimmtraining mit Wellness und Entspannung zu kombinieren, stieß auf reges Interesse. Anne und Albina, die übrigens nur nebenbei modeln und im richtigen Leben Mediendesign und Wirtschaftsrecht studieren, demonstrierten hier den neuen Fitness-Trend Aquacycling, der den Trainingseffekt des Radfahrens mit der Massagewirkung des Wassers verbindet. Eine leichte Übung für die beiden Sportskanonen, die im Mai bei den Deutschen Meisterschaften im Double Poledance starten.

Am Ende eines rundum gelungenen Wochenendes zog Bertram Krainz, Prokurist von Whirlpools World, positive Bilanz: „Wir hatten ein volles Haus und ein sehr aufgeschlossenes, interessiertes Publikum.“

Der nächste Termin bei Whirlpools World ist das Sommerfest vom 15. bis 17. Juni – dann ohne Schnee und Eis im Freigelände.