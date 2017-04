Abschied von Jürgen Gaibler

Trauer — 24.04.2017

Sowohl als Vorstandsmitglied des ehemaligen Bundesfachverbandes Schwimmbadtechnik (BFST) als auch des Bundesverbandes Schwimmbad & Wellness (bsw) hat er sich fast zwei Jahrzehnte ehrenamtlich für die Branche engagiert. Besonders neuen Verbandsleistungen stand er immer offen und fördernd gegenüber.

Jürgen Gaibler (3.v.l.) im Kreis seiner damaligen BFST-Vorstandskollegen bei der Gründungsversammlung des heutigen Bundesverband Schwimmbad & Wellness (bsw) im Jahr 2000 in Bonn.

So sind beispielsweise Ende der 80er-Jahre auch auf seine Initiative die Erfa-Gruppen für Schwimmbadbau-Fachunternehmen im BFST gegründet worden. Der aus dieser Aktivität entstandene Jahresbetriebsvergleich für den Fachhandel war viele Jahre ein wichtiger BFST-Service zur Unterstützung einer professionellen betriebswirtschaftlichen Unternehmensführung im Fachhandel.

Auch die Etablierung des bsw-Qualifizierungskonzeptes „Fachberater Schwimmbadtechnik“ ist von Jürgen Gaibler maßgeblich gefördert worden. So gehörte er zu den ersten Unternehmern der Schwimmbadbranche, die regelmäßig Mitarbeiter zu dieser Fortbildungsoffensive anmeldete.

Ganz wichtig war ihm auch der Aufbau von internationalen Branchenkontakten. An seinem badischen Firmensitz Kehl-Marlen nahe der französischen Grenze fand mit seiner Unterstützung Anfang der 90er-Jahre eine internationale Tagung für Schwimmbadbau-Fachunternehmen aus Deutschland, Österreich, Schweiz und Frankreich statt. Daraus entwickelten sich in den folgenden Jahren Fachseminare im Ausland mit internationaler Beteiligung wie beispielsweise auf Mallorca, auf Kreta und in Wien.

Im Jahr 1997 besuchte auf seine Initiative eine BFST-Gruppe von Schwimmbadbauern die amerikanische Schwimmbadmesse in Chicago sowie Schwimmbadbau-Fachunternehmen und Hersteller in der Nähe von New York. Großen Anteil hatte Jürgen Gaibler auch an der Gründung des heutigen bsw durch die Verschmelzung der zwei Vorgängerverbänden im Jahr 2000. Der bsw wird Jürgen Gaibler nicht vergessen und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.