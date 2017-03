Wellness mit Salz, Kräutern & Co.

Das Ferienhotel setzt mit einem Erlebnisschwimmbad, der Praxis „wellness vitae“ und der Sauna-Oase auf das Wohl und die Entspannung von Körper und Seele.

Neben der Umgestaltung des kompletten Saunagartens und dem neuen Außenpool ist das neu errichtete Sauna-Gartenhaus zum Erholungsmittelpunkt „im Grünen“ geworden.

Die helle „woody lounge“ lädt zum Entspannen ein, unbehandelte Birkenstämme dienen als auflockernde Raumteiler.

Dieser Außenbereich umfasst zwei Saunen, Kneipp-Fußbecken sowie die „woody lounge“ mit mehreren, hell gestalteten Ruheräumen.

Die Kneipp-Fußbecken runden die positiven Gesundheitseffekte zwischen den Saunagängen perfekt ab.

In der Salzsauna wurden die beiden Außenwände komplett mit massiven Himalaya-Salzsteinen gestaltet. Um den Salzgehalt der Luft zu erhöhen, wurde außerdem eine automatische Sole-Vernebelung installiert: So wird ein positives Reizklima – ähnlich wie an der See – geschaffen, das die Atemwege befreien kann.

Hinterleuchtete Salzsteine schaffen eine besondere Licht-Atmosphäre in der Salzsauna.

Als schönes Detail sind die Salzsteinwände außerdem hinterleuchtet, sodass eine angenehm warme Lichtfarbe in der gesamten Sauna entsteht, während der Blick durch die Glasfront ins Grüne schweift. Je nach Stimmung und Tageszeit kann die Beleuchtungsintensität dabei noch über einen Dimmer reguliert werden.

Sonnenverbranntes Altholz, Kräuterbilder und das Aroma pflückfrischer Kräuter lassen die Gedanken auf Reise gehen ...

Die zweite „Schwitzkabine“ ist eine Kräutersauna: Gartenfrische Kräuter sorgen hier in einer Edelstahlschale über dem Saunaofen für ein ganz besonderes Aroma in der Sauna, das durch vollautomatische Aufgüsse ergänzt wird. Die Innenverkleidung schafft mit sonnenverbranntem Altholz aus Österreich eine eigene, urige Atmosphäre. Dekorativ abgerundet wird das Thema mit den passenden Kräuter-Glasbildern, die in die Seitenwände eingearbeitet sind.

m Eingangsbereich zur Kräutersauna wurde eine praktische Brillenablage integriert.

Umgesetzt wurden diese maßgeschneiderten Saunakreationen von der corso sauna manufaktur: Gemeinsam mit dem Hotelier wurde die Gestaltung erarbeitet und auf die Stilrichtung des neuen Wellnessbereichs abgestimmt. Das corso-Team legt generell einen Schwerpunkt auf die optimale Beratung des Hoteliers, dazu Benedictus Lingens: „Wir stellen uns ganz individuell auf das jeweilige Projekt ein, schaffen immer wieder neue Designs, die zum Stil des jeweiligen Hauses passen – und wir behalten vor allem auch die Wirtschaftlichkeit und ein optimales, wartungsarmes Handling für den Hotelier im Blick.“

corso zählt inzwischen zu einem der renommiertesten Saunahersteller Europas: In der Schweiz, Österreich, Frankreich, Benelux, aber auch in Dubai und Übersee wird bereits in maßgeschneiderten Saunen von corso entspannt. Im Hotel Höpke ist alles in allem eine gelungene Entspannungswelt entstanden, die bereits vom Heilbäderverband mit vier Wellness-Stars ausgezeichnet wurde.

Weitere Infos unter: www.corso-saunabau.eu und www.haus-hoepke.de