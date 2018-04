Schmuckstück im Garten

Der erste Blick auf das Anwesen täuscht: Was zunächst wirkt wie eine denkmalgeschützte Villa mit modernen Erweiterungsbauten, ist in Wahrheit ein sorgsam geplantes Ensemble aus dem Jahr 2015.

Toller Blick aus dem Pool-Haus zum Haupthaus – einem harmonisch abgestimmten Bauten-Ensemble. Foto: © Marcel Kohnen/Sabrina Rothe

Während das repräsentative Domizil nach außen traditionelle Werte vermittelt, liegt das Pool-Haus wie ein kleines Schmuckstück geschützt im Abseits, eingebettet in üppiges Grün. Dank der Tiefe des Grundstückes konnte das Gebäude in angemessener Entfernung zum Haupthaus platziert werden.

Auch von außen ist das Pool-Haus einladend. Foto: © Marcel Kohnen/Sabrina Rothe

Axiale Ausrichtung, Kubatur, die äußere Hülle aus Bergischer Grauwacke und das Verhältnis von Geschlossenheit zu Offenheit waren vorgegeben. Um die Strenge der Anordnung sanft zu durchbrechen, setzte das Team um Silke Knodel und Astrid Kölsche zunächst auf ein intensives Zusammenspiel von Gartengestaltung und Architektur. Zarte Schleier aus Blumen und Kräutern dürfen nun dort wachsen, wo Blickbeziehungen zwischen den Gebäuden beim Baden und Entspannen gestört hätten.

Im Inneren entschieden sich die Planerinnen für einen einheitlichen Belag aus Süd­tiroler Silberquarzit für Becken und Beckenumrandung. Auch die Rückwand wurde mit dem alpinen Urgestein verkleidet, hier jedoch mit einer auflockernden Reliefstruktur. Kontrastiert wird die kristalline Kühle durch die feurige Teakholzmaserung des sogenannten Ruhe­decks. Es überragt die Wasseroberfläche wie ein Bootssteg nur knapp und verspricht Entspannung. Eine das Podest umlaufende LED-Lichtleiste verstärkt die Illusion des Schwebens.

Das Ruhedeck verbirgt den Zugang zum Technikraum. Foto: © Marcel Kohnen/Sabrina Rothe

Doch auch in funktionaler Hinsicht ist die Konstruktion raffiniert und vielseitig: Die Plattform lagert auf den Wänden eines Hohlraumes, der den Zugang zum Technikraum birgt. Sie lässt sich verschieben und gibt dadurch eine kleine Treppe nach unten frei. Im Hintergrund der Rückwand, die dem Raum den nötigen visuellen Halt gibt, brachte das Studio a.s.h. Dusche, Sauna und einen Fitnessraum unter. Die souveräne Kombination von Stein und Holz bewirkt ein Gefühl von Geborgenheit und Eleganz bei minimalem Platzbedarf. Sogar für eine kleine Bar fand sich noch Platz. Das gestalterische Highlight offenbart sich beim Blick nach oben – die Deckengestaltung ist eine gelungene Synthese aus Lichttechnik und Deckengestaltung. Weiße Stoffbahnen wurden per Laser versetzt wellenförmig zugeschnitten und auf Abstand abgehängt. Die so geschaffenen Lamellen reagieren sensibel auf jeden Lufthauch im Raum, wodurch ein sanftes Wellenspiel auch oberhalb des Wasserspiegels entsteht.

Die Glasflächen im Pool-Haus geben den Blick auf den gepflegten Garten frei. Foto: © Marcel Kohnen/Sabrina Rothe

Die LED-Technik ermöglicht einstellbare Farbwechsel und -verläufe, die nicht nur auf persönliche Vorlieben abgestimmt werden können, sondern zum Beispiel auch auf jahreszeitliche Veränderungen im Garten. Das Gesamtergebnis ist eine diffuse Körperhaftigkeit, die einen unerwarteten Gegensatz bildet zur reduzierten Beckengestaltung.

Die Lichttechnik lässt sich auf jahreszeitliche Veränderungen abstimmen. Foto: © Marcel Kohnen/Sabrina Rothe

Gewerkeliste

Architektur, Garten- und Lichtkonzeption, Innenarchitektur

Studio a.s.h., Köln

Rahmenplan

Häck I Partner Architektur, Köln

Schwimmbadplanung

SSF Schwimmbad GmbH, Meerbusch

Elektronik

RD Elektrotechnik GmbH, Leverkusen

Naturstein Innenraum

KMD Natursteine GmbH & Co. KG, Gotha