Pool mit Schiebedach

Die Vorstellungen des Bauherrn waren sehr konkret, als dieser Kontakt mit der bsw-Firma Daubenschüz Wassertechnik aufnahm. Im Zuge des Neubaus seines Wohnhauses sollte auch ein Pool auf der Terrasse integriert werden. Mit dem Vorschlag von Franz Daubenschüz, ein Fertigbecken zu nehmen, war er gleich einverstanden.

„Er wünschte ein hochwertiges, modernes, gut ausgestattetes Schwimmbecken, das vielfältig nutzbar sein würde und mehr Möglichkeiten bietet, als einfach nur ein Pool fürs Schwimmtraining zu sein“, erinnert sich Franz Daubenschüz an die ersten Gespräche.

Daubenschüz Wassertechnik ist Mitglied der Topras-Gruppe. Beim Stichwort „hochwertig“ kam das Gespräch schnell auf die PVC-Schwimmbecken von Vario Pool System (VPS). Pool Plus Partner Franz Daubenschüz informierte den Bauherrn über die verschiedenen Schwimmbecken, über die einzelnen Bauformen und Ausstattungsvarianten.

Der Bauherr war schnell überzeugt und so fiel die Entscheidung auf ein Becken Typ „S-Line Relax“ in der Farbe Weiß. Das 8,20 m x 3,70 m große Schwimmbecken mit Skimmertechnik verfügt über eine geteilte Treppenanlage mit einem an einen Startblock erinnernden Podest in der Mitte, in dem die Gegenstromanlage „BADU Jet Classic“ von Speck Pumpen integriert ist.

Links davon befindet sich die Einstiegstreppe, rechts eine Sitzbank, auf der die Schwimmer nach dem Training relaxen können.

Die Gegenstromanlage ist in das Podest integriert.

Dank des schmalen, schlanken Skimmers verfügt der Pool auch über eine relativ hohe Wasserlinie, die den Badenden einen guten Ausblick in den Garten ermöglicht. Farbige LED-Scheinwerfer von Hugo Lahme gehören ebenfalls zur Beckenausstattung.

„Ein unproblematisches Bauprojekt“, erinnert sich VPS-Geschäftsführer Olaf Wendler. „Das Becken wurde in der kalten Jahreszeit angeliefert, ein Kran hob es vom Lkw in die vorbereitete Grube, wo es dann von den Daubenschüz-Technikern angeschlossen wurde.“ Die Einbringung ging innerhalb weniger Stunden problemlos über die Bühne. Die restlichen Montagearbeiten waren Routine.

Die Topras-Schwimmbad­technik ist im Keller des Wohnhauses untergebracht. Hier sind ein Filter, Typ „Top 10“, Dosiertechnik für Chlor sowie die ProMinent-Steuerungstechnik für pH- und Redoxwert sauber und revisionsfreundlich installiert. Doch die Poolanlage verfügt noch über eine Besonderheit.

Der Bauherr wünschte keine klassische Abdeckung wie sonst üblich, sondern ein fahrbares Schiebedeck, das den Pool vollständig abdichtet und damit im Ruhezustand die Verdunstung unterbindet. Dazu bietet es auch einen guten Kinderschutz. Dank seiner Stabilität kann es auch als Terrasse genutzt werden.

Das Pooldeck läuft einfach, elegant und elektrisch auf Schienen. Es bedarf also keines Kraftaufwandes, um die Konstruktion zu bewegen. Franz Daubenschüz suchte eine Fachfirma, die so ein Schiebedach bauen konnte, und wurde bei der Firma Rösler Pooldeck fündig.

Die Konstruktion, die aus einer Edelstahlplatte V4A besteht, auf der massive Holzbalken montiert sind, ist so stabil, dass sie nicht nur Terrassenmöbel, sondern auch Personen trägt. Die Möbel brauchen auch nicht weggeräumt werden, wenn das Schiebedeck fährt. So ist der Pool sicher abgedichtet und in wenigen Sekunden betriebsbereit – der Bade­spaß kann beginnen.