Ein Kindheitstraum wird wahr

Die klaren Linien des Pools harmonieren perfekt mit der Architektur des Wohnhauses.

Der Ursprung dieser Idee war der Kindheitstraum meiner Frau“, berichtet der Besitzer dieses Pools in einer schönen Wohn­gegend in der Nähe von Frankfurt am Main. Umgeben von hohen Bäumen und in direkter Verbindung mit dem großzügigen Wohnhaus liegt das Becken „Advance“ harmonisch eingebettet in der ruhigen Natur des Gartens.

Der Pool befindet sich in einer schönen Wohngegend und ist von Bäumen umgeben.

„Unser Schwimmbecken ist Bestandteil eines gewissen Lebensstandards und wir nutzen es sowohl zur Erholung als auch für den Sport voll aus“, so die Bauherren, die sich einig sind, dass die Erfüllung dieses langgehegten Traums eine ausgezeichnete Idee war.

Auf Empfehlung und nach positiven Erfahrungen von Freunden hatte sich das Ehepaar an die Expertenfirma Pro Pool Schwimmbadtechnik im hessischen Dreieich gewandt. Das Fachunternehmen ist Mitglied im Bundesverband Schwimmbad & Wellness (bsw) und Partner in der bsw-Qualitätsgemeinschaft „Pool Plus“. In konstruktivem Austausch und zahlreichen Gesprächen darüber, wie das Becken aussehen sollte, war die beste technische Lösung schließlich ein Überlaufbecken von Niveko.

Ein Ruhebereich neben dem Pool lädt zum Entspannen ein.

Haus, Garten und Pool verschmelzen zu einer harmonischen Einheit.

„Wir hatten ziemlich konkrete Vorstellungen etwa über die Abmessungen des Beckens (10 x 4 Meter) und auch schnell das Modell ‚Advance‘ von Niveko-Pools ausgewählt, das in Kombination mit der Überlaufrinne und dem Naturstein die klare Linie der Beckenform hervorhebt.“

Eine Treppe über die ganze Beckenbreite mit eingebauter Gegenstromanlage sowie eine Wärmepumpe für die Warmwasserbereitung wurden auf Wunsch der Bauherren nach kompetenter und detaillierter Beratung durch den Niveko-Profi-Partner Pro Pool realisiert.

Treppe über die ganze Beckenbreite.

Aus Platzgründen musste das Becken mithilfe eines Krans über das Haus gehievt werden. Aber auch diese schwierige Aktion lief wie alle anderen Arbeiten reibungslos ab und die Eheleute sind sich sicher, mit der Wahl von Hersteller und Schwimmbadbauer ins Schwarze getroffen zu haben.

Die Überlaufrinne mit ein­gelegtem Naturstein übernimmt die klare Linie des Beckens.





Planung & Realisierung

Hersteller

NIVEKO s.r.o.

Nivnická 2716

688 01 Uherský Brod

Tschechische Republik

www.niveko-pools.com





Schwimmbadbau

Pro Pool

Schwimmbadtechnik

Kleiststraße 28

63303 Dreieich/Götzenhain

Tel. 0049/61033865118

www.pro-pool.info