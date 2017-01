Außenpool: Neues Outfit

Den Bauherrn kannte Sascha Krause bereits von einem früheren Projekt. Der bsw-Schwimmbadbauer aus Norddeutschland hatte dem Bauherrn bereits vor einigen Jahren ein Hallenschwimmbad in sein Wohnhaus in Hamburg eingebaut, das dieser seitdem zu seiner Zufriedenheit nutzt.

Als optischer Blickfang wurden am Beckenrand drei Schwall­duschen positioniert.

Da der Bauherr jetzt noch ein Wohnhaus im Raum Köln erworben hatte und ein Freibad auf der Terrasse ebenfalls zum Inventar gehörte, war der Topras-Partner Krause auch für dieses Projekt erste Wahl. Das Wohnhaus blieb äußerlich erhalten, wurde aber im Innern komplett umgebaut. Auch das Schwimmbecken sollte saniert, modernisiert und auch optisch attraktiver werden.

Bei einer ersten Besichtigung, erinnert sich Sascha Krause, präsentierte sich der Pool in einem maroden, unansehnlichen Zustand und war schon lange keine Zierde des Gartens mehr. Vor allem Wasser­attraktionen fehlten. Sascha Krause schlug dem Bauherrn vor, das 11,50 m x 5 m große Skimmerbecken in einen Pool mit Überlaufrinne umzuwandeln, um einen hohen Wasserspiegel und damit einen besseren Ausblick für die Badenden zu erhalten.

Da die Beckenwände komplett marode waren, bauten die Krause-Techniker vor der alten Beckenwand eine neue Wand aus Styroporsteinen. Dadurch verlor das Becken rings umlaufend zwar 50 cm an Fläche, aber in die neue Wand konnten jetzt die Einbauteile gesetzt werden. Außerdem bot sie jetzt die Möglichkeit, den Beckenkopf und damit auch die Rinne zu verankern.

„Die Beckenkopfkonstruktion war sehr aufwendig“, erinnert sich Sascha Krause. Und auch in diesem Bereich war die Optik sehr wichtig. Klassische Roste wollte der Bauherr nicht. So wurden in Italien Rinnenabdeckungen aus Feinsteinzeug ausgewählt, in die Schlitze in Längsform geschnitten wurden. Da der Bauherr möglichst schnell seinen renovierten Pool nutzen wollte, bot sich eine schnelle Sanierungsmethode an, nämlich die Auskleidung des Pools mit Folie.

So sah das Becken innerhalb von wenigen Tagen wieder wie neu aus. Die Krause-Techniker hatten außerdem eine halbrunde Treppe ins Becken gemauert, die gleichfalls mit Folie aus­gekleidet wurde und dann zusätzlich, um die Treppenanlage optisch abzusetzen, mit Feinsteinzeug belegt wurde.

Zur neuen Ausstattung gehört auch eine Unterflur-Rollladenab­deckung, die verborgen im Becken ruht. Eine besondere Attraktion sind zehn LED-RGB-Scheinwerfer aus dem fluvo-Programm, die bei Einbruch der Dunkelheit das Becken in ein fantastisches Farbenmeer tauchen.

Auf Vorschlag von Sascha Krause wurden am Beckenrand als optischer Blickfang noch drei Schwallduschen positioniert – eine Reminiszenz an das Hallenbad in Hamburg. Denn dort treten drei Wasserfälle aus der Wand.

Zehn LED-RGB-Scheinwerfer verzaubern den Pool bei Dunkelheit in ein Lichtermeer.

Um die Leitungen verlegen zu können, musste der Betonboden der Terrasse aufwendig aufgestemmt werden. Im Keller vom Wohnhaus wurde die neue Topras-Schwimmbad­technik eingebaut. Zur Ausstattung gehören ein Filter, die Mess- und Regeltechnik mit Flüssigchlor-Dosierung sowie die von der Firma Krause entwickelte Steuerung.

Der Bauherr kann jetzt vom Display aus seine Wasserwerte überprüfen und bei Bedarf korrigieren, aber auch die Abdeckung, die Scheinwerfer und die Schwallduschen bedienen. Dank der Verbindung übers Internet können die Krause-Techniker eine Fernwartung durchführen und kleinere Fehler beheben, ohne dass gleich ein Service-Techniker kommen muss.

Auf Wunsch des Bauherrn wird das Becken ganzjährig, also auch im Winter betrieben. Über einen Wärmetauscher ist der Pool an die Hausversorgung angeschlossen. Die Poolanlage, erläutert Pool Plus Partner Sascha Krause, verfügt über eine Energiesparschaltung. Das heißt, in Zeiten der Nichtbenutzung, wenn die Abdeckung ausgefahren ist, wird der Wasserspiegel abgesenkt.

Dann kann kein Wasser mehr über die Rinne verdunsten, was eine erhebliche Energieeinsparung bedeutet. Und die Umwälzung erfolgt dann nur noch über den Bodenablauf. So ist das Schwimmbecken auch energetisch auf dem neuesten Stand. Und dank der neuen Optik und der guten Wasserqualität macht das Baden auch wieder Spaß.